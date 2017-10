Überlingen Große und teure Investitionen: Städtische Schulden könnten in den nächsten vier Jahren auf fast 50 Millionen klettern

Die Stadtverwaltung legte einen Entwurf des Haushaltsplans vor, außerdem eine Übersicht über die großen Investitionen bis Ende 2021 in Höhe von 82,6 Millionen Euro. Wenn sie alle umgesetzt werden, würde sich der Schuldenstand um 30 auf 47,5 Millionen Euro erhöhen.

Noch ist nichts entschieden, und Kämmerer Stefan Krause ist auch zuversichtlich, dass der Schuldenstand Überlingens nicht so stark steigen wird wie momentan prognostiziert. "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen", sagte er bei der Einbringung des Finanzhaushalts für das Jahr 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung, die die nächsten vier Jahre beschreibt. Wenn alle Vorhaben wie gewünscht umgesetzt werden, steht eine Investitionssumme von 82,6 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre an. Zugleich würde der Schuldenstand der Stadt bis Ende 2021 um fast 30 Millionen auf 47,5 Millionen Euro steigen. "Von diesem Betrag werden wir noch runterkommen", kündigte Krause im Gemeinderat an. In der von Oberbürgermeister Jan Zeitler unterschriebenen Vorlage zur Ratssitzung heißt es: "Gegebenenfalls muss das Investitionsprogramm auf zwingend erforderliche Maßnahmen reduziert und auf wünschenswerte Maßnahmen verzichtet werden."

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 umfasst Erträge und Aufwendungen von jeweils rund 67 Millionen Euro. In ihm sind Personalaufwendungen von fast 20 Millionen Euro enthalten. Im nächsten Schritt wird die Verwaltung Vorschläge zur Straffung des Investitionsprogramms einbringen, außerdem haben die Gemeinderäte Gelegenheit zu Verbesserungsvorschlägen, bevor im November das Planwerk diskutiert und am 13. Dezember beschlossen wird.

Die mittelfristige Finanzplanung stellt neben dem eigentlichen Haushaltsplan eine Art Richtschnur dar, um aufzuzeigen, dass jetzt Maß gehalten werden muss, wenn in Zukunft noch Geld übrig sein soll. Und davon benötigt die Stadt jede Menge, um sich Projekte wie den Bau des Uferparks und die Sanierung der Uferpromenade, ein Pflanzenhaus oder den Bau eines neuen Feuerwehrhauses leisten zu können. Alleine der Bau eines "Schutzstreifens" in der Hafenstraße ist für 2018 mit Ausgaben von 351 000 Euro eingeplant, der Bau einer neuen Toilettenanlage am Landungsplatz für das Jahr 2019 mit 515 000 Euro. Auf der Liste steht der Kauf neuer Parkscheinautomaten, die im nächsten Jahr für 75 000 Euro zu Buche schlagen würden, oder die Neugestaltung des Seesportplatzes im Jahr 2021 für 225 000 Euro.

Überblickt man nicht nur die nächsten vier, sondern gleich die nächsten zehn Jahre, stehen weitere Großprojekte im Raum, die Finanzlage wird also auch nach dem Großprojekt Landesgartenschau für die Stadt nicht leichter. Als größter Posten bis 2028 ist der Bau des Schulcampus mit Gesamtausgaben von 63 Millionen Euro veranschlagt. Des Weiteren die Zusammenlegung von Stadtgärtnerei und Werkhof in den Jahren 2024/25 für 3,2 Millionen (abzüglich Grundstückserlösen von geschützt 2,8 Millionen Euro). Außerdem die Generalsanierung der Franz-Sales-Wocheler-Schule bis 2024 für rund 2 Millionen Euro sowie der Neubau der Feuerwehrfahrzeughalle bis 2023 für rund 4,6 Millionen Euro.