Überlingen Glimpfliches Ende eines Gefahrgutunfalls auf der B 31 neu

Die Freiwillige Feuerwehr war am Samstagmorgen nach einem Unfall auf der B 31 neu bei Überlingen-Nesselwangen im Einsatz. Der von einer Frau aus Österreich gesteuerte Sattelschlepper enthielt tiefgekühltes Kohlenstoffdioxid. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand, Gefahrgut sei nicht ausgetreten.

Ein aus Österreich stammender Sattelzug ist am Samstagmorgen gegen 11.15 in Fahrtrichtung Überlingen aus bislang unbekannten Gründen in Höhe Nesselwangen nach rechts von der Straße abgekommen. Der Sattelzug war mit der Gefahrstoffnummer “2187“ gekennzeichnet, teilt die Freiwillige Feuerwehr Überlingen in einem Pressetext mit. Der Sattelzug sei mit tiefgekühltem, flüssigem Kohlenstoffdioxid beladen gewesen. Zum Einsatz wurde der Ausrückebereich West der Feuerwehr Überlingen gerufen, bestehend aus den Abteilungen Nesselwangen, Bonndorf und Hödingen, außerdem eilte die Abteilung Stadt an die Unfallstelle.

Bei dem Unfall wurden keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Die Fahrerin des Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon, heißt es im Pressebericht der Feuerwehr. Weder der Lastzug, noch der Sattel-Auflieger schlugen leck. Betriebsstoffe seien nicht ausgetreten. Die vorsichtshalber vorgenommenen Messungen des ebenfalls alarmierten ABC-Erkunders hätten keine Auffälligkeiten ergeben (ABC steht für atomare, biologische oder chemische Gefahrenstoffe).

Zu Ihrem Einsatz vermeldet die Feuerwehr, dass sie im weiteren Verlauf die Einsatzstelle absicherte, den Brandschutz sicherstellte und bei der Bergung des Sattelzuges, sowie bei der Säuberung der stark verschmutzen Straße mitgeholfen hat. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Bergung des Sattelzuges musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Überlingen komplett gesperrt werden. Auch auf der gegenläufigen Fahrspur in Fahrtrichtung Stockach sei es zu längeren Rückstaus gekommen.

Neben der Feuerwehr Überlingen war auch der Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe und die Polizei in den Einsatz miteingebunden. Für die Bergung des Sattelzuges wurde ein Spezialunternehmen beauftragt. Insgesamt war die Feuerwehr Überlingen unter der Leitung des diensthabenden Zugführers Hubert Büchele und des Zugführers des Ausrückebereichs West, Wolfgang Käppeler, mit den Einsatzabteilungen Bonndorf, Hödingen, Nesselwangen und Stadt mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.