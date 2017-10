Überlingen Gleich zwei Vorfälle in einer Nacht: Jugendgruppen schlagen auf vier Männer ein

Zu zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen ist es in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Überlingen gekommen. Jugendliche schlugen und traten auf vier Opfer ein. Ob es einen Zusammenhang zwischen den zwei Vorkommnissen gibt, kann die Polizei noch nicht sagen.

Gleich in mehreren Fällen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ursache sind zwei Vorfälle, die sich in der Nacht von Freitag im Stadtgebiet von Überlingen ereigneten. So kam es am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, zu einer Schlägerei auf dem Verbindungsweg zwischen Constantin-Vanotti-Schule und der Kreissporthalle, bei der ein 18-Jähriger verletzt wurde. Laut Polizeibericht wurde eine sechsköpfige Gruppe mit Jugendlichen im Alter zwischen 15 bis 18 Jahren von fünf anderen Personen aus bislang unbekannter Ursache in einen Streit verwickelt. Dabei wurden ein 16- und ein 18-Jähriger aus der ersten Gruppe von der fünfköpfigen Gruppe zunächst mit Fäusten geschlagen. Als der 18-Jährige am Boden lag, malträtierte die Gruppe das Opfer mit Fußtritten, anschließend entfernten sich die Schläger. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten zwei 17 und 19 Jahre alte Verdächtige festgenommen werden.

Rund drei Stunden später, gegen 3 Uhr am frühen Samstagmorgen, musste die Polizei wegen einer weiteren Auseinandersetzung ausrücken. Ein 30-jähriger befand sich mit Freunden auf dem Weg in die Nordstadt. Auf Höhe des ZOB wurde die fünfköpfige Gruppe von etwa gleich vielen Jugendlichen grundlos angepöbelt. Die Gruppe ließ sich jedoch nicht auf die Pöbeleien ein und wollte zunächst weitergehen. Hierbei erkannten sie in der Dunkelheit jedoch, dass die fünf bis sechs Jugendlichen auf einen am Boden liegenden jungen Mann einschlugen. Als ein 30-jähriger aus der Personengruppe dem am Boden liegenden 20-Jährigen zu Hilfe eilte, flüchteten die Jugendlichen. Der 30-jährige Mann verfolgte einen der Flüchtenden und konnte auch zunächst einen 16-Jährigen überwältigen und festhalten.

Während der 30-Jährige auf dem Täter kniete, wurde er plötzlich von hinten von einem der zuvor geflüchteten Jugendlichen angegangen und massiv gewürgt, schreibt die Polizei. Hierdurch gelang es dem zunächst unbekannten Angreifer seinen Kumpanen freizubekommen und die beiden flüchteten. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der 16-Jährige jedoch durch Polizeibeamte erneut festgenommen werden.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, konnte die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage nicht sagen.