Überlingen Gleich vier Fälle: Unbekannte stehlen Wertsachen aus Fahrzeugen

Am Montagvormittag wurden aus vier Fahrzeugen im Stadtgebiet Taschen und Geldbeutel gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gleich mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen wurden am Montagvormittag der Polizei gemeldet. Zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem unverschlossenen VW-Transporter in der Garage des Städtischen Museums einen Bundeswehrrucksack, dieser wurde später ohne Wertsachen aufgefunden. Am Tatort wurde ein Mann gesehen, bei dem es sich eventuell um den Täter handeln könnte, schreibt die Polizei. Der Mann war laut Zeugenaussagen 30 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit grauer Jacke und grauer Mütze, und hatte einen schwarzen, spitz zulaufenden Vollbart.

In der Wiestorstraße wurde zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr aus einem VW Pritschenwagen ebenfalls ein Rucksack mit Geldbeutel, Bankkarten und Ausweispapieren gestohlen. In der Krummebergstraße entwendete der Täter aus einem Lkw-Pritschenwagen einen Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. In der Seestraße am Kreisverkehr der Post wurde ebenfalls eine Geldbörse aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise: Telefon 0 75 51/80 40.