Im Gotteshaus ist die Hölle los, Hauptsaison am Bodensee, zigtausende Besucher stürmen die Kirchen. Die Birnau schätzt die Zahl der Besucher auf rund 500.000 jährlich, darunter viele Nicht-Christen. Wie nun verhalte ich mich richtig in einer Kirche, wenn ich mit Kirche eigentlich nichts am Hut habe? Eine Diskussion über geschriebene und ungeschriebene Gesetze.

Wer mit kurzen Hosen oder nackten Schultern vor dem Petersdom in Rom steht, wird am Portal abgewiesen. Die Kirchenschweizer, eine Art katholische Türsteher, verwehren jedem Gast den Zutritt, der sich nicht an die Kleidervorschriften hält. In den Kirchen am Bodensee und im Linzgau sind die Vorschriften weniger streng. Doch gibt es ein paar Regeln zu beachten.

"Es gibt bei uns keine expliziten Kleidervorschriften", sagt Norbert Kebekus von der Erzdiözese Freiburg. "Doch gibt es Dinge, die sich einfach nicht gehören. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es so geschickt wäre, in Badekleidung eine Kirche zu betreten." Kebekus ist Referatsleiter Kirche und Tourismus im Seelsorgeamt in Freiburg.

Die Basilika in Birnau soll für alle zugänglich sein

Es fällt in seinen Zuständigkeitsbereich, die vielen bedeutenden Gotteshäuser innerhalb der Erzdiözese großzügig auch denen zu öffnen, die mit Kirche eigentlich nichts am Hut haben – und denen einen beschützten Rahmen zu gewährleisten, die in Kirchen einen heiligen Ort sehen.

In der Basilika in Birnau, einem der meistbesuchten touristischen Orte am Bodensee, gibt es ein Hunde- und ein Fotografierverbot. Es gehe nicht darum, die Touristen mit Benimmregeln zu gängeln, sagt Pater Johannes Brügger, Prior des Klosters Birnau. "Was wir erwarten, das ist es, Ruhe zu halten, den Respekt vor diesem Ort zu wahren." Der Zisterziensermönch sagt: "Ich empfinde es als ein Privileg, hier sein zu dürfen."

Er heiße jeden willkommen, gerne auch die vielen Autofahrer auf der B 31, für die Birnau nur eine Art "Raststätte" ist. Rund 500.000 Besucher, schätzt er, machen hier jährlich Halt. Die Pracht dieses Raums, in Stille betrachtet, "das spricht die Herzen vieler Besucher an", sagt Pater Prior. Die Hände dürften gerne zum Gebet erhoben werden, aber nicht, um einen Fotoapparat nach oben zu recken.

Als er gelegentlich auf der Brüstung hoch über dem "Honigschlecker" saß und er die Besucher unbemerkt beobachtete, habe er festgestellt, dass sich das Fotografierverbot positiv auf die Stimmung im Raum auswirkt. Alles schweigt und niemand knipst.

Eintritt kostet die Birnau nicht. Mit dem Kirchenrecht wäre das ohnehin nicht vereinbar, weil der Besuch eines Gotteshauses grundsätzlich nicht vom Füllstand eines Geldbeutels abhängig sein darf. Außerdem, sagt der Prior, würde man ja mit einer Eintrittskarte geradezu den Charakter eines Museums vorgeben. Nein, sein Anliegen sei es, dass die Besucher spüren: "Das ist ein Gotteshaus und kein Museum.

Johanna Wagner findet zu sich und zu Gott, wenn sie die Birnau betritt. Die Kinder- und Jugendpsychologin wohnt ganz in der Nähe, in Uhldingen-Mühlhofen. Sie besucht die Wallfahrtskirche nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch, um bei Bedarf jederzeit ein ganz persönliches Anliegen als Gebet vorzutragen.

Die Birnau empfinde sie als besonderen Ort, in dem sie Ruhe findet. "Da stört es mich schon, wenn die Leute mit ihren Handykameras herumlaufen und sich laut unterhalten." Sie glaube auch, dass sich Gott gestört fühlen könnte: "Es geht um niemand Geringeren als um den Schöpfer der Erde, da kann man schon auch etwas einfordern – zum Beispiel Stille."



"Was wir erwarten, das ist es, Ruhe zu halten, den Respekt vor diesem Ort zu wahren." Pater Johannes Brügger, Prior des Klosters Birnau



Von diesen Erfahrungen wird in Beuron berichtet

Vom Bodensee an die Donau: Genaue Zahlen, wie viele Menschen die Basilika in Beuron besuchen, gibt es nicht. "Ich schätze, dass es mehrere zehntausend Besucher jährlich sind", sagt Pater Pirmin Meyer von der Erzabtei. "Nach meiner Wahrnehmung kommt nach wie vor der überwiegende Teil aus religiösen Gründen in unsere Kirche." Grundsätzlich seien Kirchen "vor allem und zuerst ein Ort der Stille und des Gebets".

Er glaube nicht, dass die Trennungslinie zwischen Christen und nichtchristlichen Touristen verläuft. Der für die Wallfahrt in Beuron zuständige Mönch sagt "Einerseits bin ich in unserer Kirche zum Beispiel buddhistischen Mönchen und muslimischen Frauen begegnet, die sich andächtig und ehrfurchtsvoll verhalten haben, andererseits aber auch Christen, von denen man das leider weniger behaupten konnte."

Das sieht auch Helmut Fidler vom Tourismusverband Westlicher Bodensee so. "Wenn es zum Konflikt kommt, dann doch nicht wegen des Glaubens, sondern wegen des Verhaltens. Selfie knipsende Touristen sind nicht nur in der Kirche ein Ärgernis, lautes Telefonieren und Reden stört in der Kirche ebenso wie im Zug, im Museum, im Theater oder in der Bibliothek."

Es gebe sehr viele verschiedene Gründe, eine Kirche zu besuchen. "Ein touristischer Leistungsanbieter" sei die Kirche als Institution fast von Beginn an gewesen, so Fidler. "Pilgerreisen liegen voll im Trend, Wallfahrten waren neben ihrer spirituellen Funktion immer auch ein gesellschaftliches Ereignis." Mönche, Nonnen und ihre Klöster gestalteten die Landschaft rund um den Bodensee seit dem frühen Mittelalter maßgeblich.

Die Kirchengebäude seien Teil dieses kulturellen Erbes. Sie müssten nicht nur erhalten, sondern auch zugänglich bleiben. Die Vertreter von Kirchen und Tourismusorganisationen hätten sich deshalb erstmals in der Bodenseeregion zusammengefunden. "Ziel ist es, Tourismus und Spiritualität wieder miteinander zu verbinden und auf die Bedeutung dieses kulturellen Erbes für Europa hinzuweisen."

Die Anziehungskraft dieses kulturellen Erbes sei ungebrochen, im Urlaub besuche mindestens jeder vierte Gast eine Kirche. "Damit liegt die Attraktivität der Kirchen deutlich vor Museen und Ausstellungen", weiß Fidler.

Stille im Freiburger Münster ist eine Seltenheit geworden

"Die Erzdiözese Freiburg liegt in einer touristisch sehr bedeutenden Region", sagt Norbert Kebekus, der Referatsleiter Kirche und Tourismus in der Erzdiözese. "Viele unserer Sakralräume haben eine anziehende Atmosphäre, unabhängig davon, dass es sich um tolle Kunstschätze handelt." Damit werde ein Bedürfnis der Menschen bedient, "das sowohl Touristiker als auch uns Kirchenleute interessiert".

Dass es dabei zu Konflikten kommt, das sei ja wohl klar. "Nehmen wir als Beispiel das Freiburger Münster. Das ist manchmal so laut und so voll, dass von Stille wenig oder gar nichts zu spüren ist." Im Tourismus, beziehungsweise in den touristisch bedeutenden Kirchen, träfen Kulturen aufeinander, die sich sonst nur an weniger sensiblen Orten begegnen.

Ein Besucher versenkte seine Zigarette im Weihwasserkessel

Der Mesner im Freiburger Münster habe ihm von dem Fall berichtet, dass ein Besucher seine Zigarette im Weihwasserkessel versenkte und sich dafür bedankte, dass die Kirche die "Aschenbecher" mit Wasser fülle. Ähnliche, vielleicht nicht ganz so krasse Fälle, gebe es überall. Während Gottesdiensten durch die Kirche zu laufen, "das geht gar nicht". Oder das teure Mountainbike mit in die Kirche nehmen: "Geht gar nicht."

Weniger deutlich in seinem Urteil ist er bei der Frage, ob ein Gottesdienstbesucher vorzeitig den Raum verlassen darf. "Wir kennen es so, dass wir alle zusammen feiern, zusammen beginnen und bis zum Ende bleiben. In der orthodoxen Kirche dagegen gibt es ein ständiges Kommen und Gehen." Sprich: Toleranz auf der einen Seite, Respekt auf der anderen. Kebekus: "In den meisten Fällen klappt das."

Gläubige und Neugierige Seite an Seite in der Basilika

Heidi und Hans Fierz aus Basel besuchen auf ihren Urlaubsreisen viele sakrale Gebäude. Sie begeben sich hierbei nicht auf eine Wallfahrt, sondern ihnen geht es um das Kunstdenkmal, um die Architektur. An der Birnau schätzen sie die Lage und das Gebäude von außen. "Innen ist mir die Basilika zu überladen", sagt Heidi Fierz. Sie ist pensionierte Primarlehrerin und Musiklehrerin. "Da ist zu viel Prunk drin. Das passt nicht damit zusammen, dass die katholische Kirche sonst zu Armut und Bescheidenheit aufruft."

Gewisse Verhaltensregeln sind ihnen geläufig. "Das ist ein geweihtes Haus, da brüllt man nicht herum", sagt Hans Fierz, pensionierter Chemiker. "Und man nimmt beim Betreten seinen Hut ab." Seine Frau sagt: "Wir sprechen in den Kirchen leise und bewegen uns langsam." Warum? "Weil wir die religiösen Gefühle der anderen Besucher nicht verletzen möchten." Und welches Gefühl stellt sich bei ihr ein? "Dass es sich um einen besonderen Ort handelt, aber religiöse Gefühle finde ich eher draußen in der Natur".

Jeder Besucher soll die Bedeutung der christlichen Kunst kennenlernen

"Wir möchten eine einladende Kirche sein und das Verbotsschild nicht zu dolle hochhalten", sagt Referatsleiter Kebekus. Wenn Traditionen und Sitten aufeinanderprallen, wenn Wissen unterschiedlich verteilt ist, müsse sich die Kirche fragen, in welcher Weise sie die Besucher anspricht, damit es für alle ansprechend bleibt.

In einer Projektgruppe, in der Kebekus mit Touristikverbänden und der evangelischen Landeskirche zusammenarbeitet, habe man sich gemeinsam vorgenommen, Kirchenräume für Besucher nicht nur kunsthistorisch zu erläutern, sondern auch einen "spirituellen Kirchenführer" zu erstellen: Welche Bedeutung hat ein Altar? Warum steht hier eine Marienstatue? Und warum steht die Kerzenbank direkt vor der Madonna? "In der Architektur und der Kunst drückt sich christlicher Glaube aus. Die meisten finden das faszinierend, und es ist gut, ihnen das zu erklären. Wenn wir in Japan in einen buddhistischen Tempel gingen, bräuchten wir ja auch jemanden, der uns den Tempel erschließt."

Eine "Riesenchance für die Kirche in einer zunehmend säkularisierten Welt" begreift Referatsleiter Kebekus den Kirchen-Tourismus. "Wir merken, dass unsere sakralen Räume eine große Anziehungskraft haben. Etwas Besseres kann uns ja eigentlich nicht passieren. Wir können hier Menschen auf eine niederschwellige und freundliche Art und eben auf eine nicht vereinnahmende Art und Weise mit der christlichen Botschaft in Kontakt bringen."

Wenn es dabei zu unangenehmen Begegnungen zwischen Christen und nicht-christlichen Touristen kommt, dann könne das durchaus als Lernprozess innerhalb einer Kirchengemeinde angenommen werden, findet Kebekus. "Wenn man in einer so schönen Urlaubsregion wohnt, dann kann man sich doch freuen, dass man nicht nur immer in seinem inneren Kreis sitzt, sondern auch andere Leute dazustoßen. Das ist doch schön!"

Kirchen und Kunst als Teil eines kulturellen Erbes

"Die Stille und die Spiritualität zu spüren, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und das Gebet braucht Ruhe", sagt Fidler. Die Kirchengebäude und Kunstgegenstände seien Teil eines kulturellen Erbes, das auch heute noch Antworten auf so manche Frage des Lebens geben könne. Fidler: "Gewissermaßen stellvertretend sind die Klosterinsel Reichenau und der Klosterbezirk St. Gallen in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen worden."

Kirchen dürfen jedoch nicht auf Architektur und Kunst reduziert werden, "mit Kirche verbinden wir gelebtes Brauchtum, Frömmigkeit und, ja, auch touristische Attraktion. Der Blutritt in Weingarten, die Blumenteppiche der Fronleichnamsprozession in Sippllingen, die Schwedenprozession, auch die Wallfahrten der Birnau, das sind Publikumsmagnete.

Die vielen Teilnehmer und Besucher lassen sich nicht in Gläubige und Nichtgläubige aufteilen, im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben eines spirituell geprägten Ereignisses. Dieses Erlebnis verbindet und schafft eine neue Verbindung zur Institution Kirche, die heute allzu oft verloren gegangen ist."



Kleiner Kirchen-Knigge

In der Kirche telefonieren, Hunde mitnehmen, Eis essen, vespern, das Fahrrad an eine Kirchenbank anlehnen, während Gottesdiensten herumlaufen? In den touristisch hoch frequentierten Gotteshäusern wie Birnau, Beuron oder Sankt Peter und Paul auf der Reichenau ist Derlei nicht gestattet, wie aus Hinweisschildern hervorgeht.

Daneben gibt es ungeschriebene Gesetze: Zum Beispiel, dass die Kirchenräume nur in gesitteter Kleidung betreten werden sollen, wobei der Begriff "gesittet" interpretierbar ist. Schwieriger wird es bei der Frage, ob Gottesdienste für Zwischendurch besucht werden dürfen, oder nur ganz oder gar nicht? In Gesprächen mit Kirchenvertretern stellte sich heraus, dass alles erlaubt ist, was Raum und andere Besucher wertschätzt und von Respekt geprägt ist. So müsse auch niemand sich mit Weihwasser benetzen, mitsingen oder Hinknien.

Pater Pirmin aus Beuron findet, dass eine Kirche ein Ort bleiben soll, "von dem man anders weggeht, als man gekommen ist". Und Touristiker Helmut Fidler sagt: "Der Besucher ist Gast, er hat Rücksicht zu nehmen auf die Wünsche des Gastgebers und die Bedürfnisse der anderen Besucher. Nur wenige Besucher müssen daran erinnert werden, dass sie mit Respekt und Rücksichtnahme diese Räume zu betreten haben."