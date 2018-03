Überlingen Geschichte des KZ-Stollens soll neu vermittelt werden

Der Verein Goldbacher Stollen stellt erste Entwürfe für ein Konzept vor, das bis zur Landesgartenschau 2020 stehen soll.

Die Geschichte des Goldbacher Stollens soll ab der Landesgartenschau 2020 auch Einzelbesuchern vermittelt werden. Dazu entwickelt eine Arbeitsgruppe des Vereins "Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen" seit einem Jahr ein Konzept für neue Arten der Informationsvermittlung, die besonders auch junge Menschen erreichen sollen. Bisher ist der Stollen nur geführten Gruppen zugänglich. Bei der Jahresversammlung des Vereins stellten Thomas Hirthe und Hansjörg Straub die bisherigen Überlegungen vor. So will man mehr und erweiterte Infotafeln aufstellen. Erläuterungen sollen künftig aber ebenso – in mehreren Sprachen – mittels Audioguides sowie Tablets und Smartphones abrufbar sein. Von einer ebenfalls anvisierten Multimedia-Präsentation, so Hirthe, müsse man aufgrund der Kosten, die sechsstellig wären, Abstand nehmen.

Straub hat bereits Audioguide-Texte entworfen, einen Auszug stellten er und Brigitte Mohn vor und erhielten dafür viel Beifall. Die Geschichte des Stollens, den Zwangsarbeiter 1944/45 sinnlos für die Verlagerung der ausgebombten Friedrichshafener Rüstungsindustrie bauen mussten, soll zweistimmig erzählt werden: aus der Innensicht eines Häftlings, ergänzt durch historische Erläuterungen. Für die Überarbeitung hatte sich der Verein bewusst das Ziel Landesgartenschau gesetzt. Denn Letztere, die zum Teil auf dem Aushub des Stollens stattfindet, will auf diesen hinweisen, auch mittels eines Denkmals in Form eines "Lesezeichens", das der Stollen-Verein mitfinanziert. Während der Schau soll der Stollen stundenweise auch Individualbesuchern offenstehen. Wie das genau funktionieren wird, dazu muss der Verein noch einiges abklären, etwa, was Sicherheitsaspekte sowie den finanziellen und organisatorischen Aufwand angeht. Darauf wies Hans Kley hin, der neugewählte zweite Vorsitzende.

Der bisherige Beisitzer rückte auf diese Position für den verstorbenen Ulrich Kleiner nach. Kley war sich mit allen aber einig: "Wir brauchen Nachwuchs." Und diesen, hofft er, könne man vielleicht über die neuen Wege der Vermittlung erreichen.