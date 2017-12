Überlingen-Nußdorf Gesang- und Musikvereins Nußdorf musiziert für einen guten Zweck

Die Einnahmen des gelungenen Jahreskonzerts kommen der Hospizstiftung zugute.

Klassische Stücke gemischt mit modernen Kompositionen, dazwischen Volkstümliches sowie Marschklänge und Arrangements aus den 1980er-Jahren: Ein ausgewogenes Programm hatte der Gesang- und Musikverein Nußdorf zu seinem Weihnachtskonzert im Dorfgemeinschaftshaus vorbereitet. Die Musiker um Dirigent Alexander Mahl waren in vielen verschiedenen Stilrichtungen unterwegs, was auf große Zustimmung im weihnachtlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus stieß. Der Jahreszeit bestens angepasst waren die hübsch mit Dominosteinen und Plätzchen dekorierten Tische. Natürlich durfte auch ein beleuchteter Weihnachtsbaum nicht fehlen.

Moderator Jürgen Specker, der vermittelnde Worte zur vorgetragenen Musikliteratur und zu den einzelnen Komponisten und ihrer Zeit überbrachte, wies eingangs auf die „herausragenden pädagogischen Qualitäten“ des Dirigenten hin. „Er hat die Gabe, uns bei den Proben mit klaren Anweisungen in die richtige Spur zu lenken“, sagte er. Ob ein English-Folk-Song, ob beim Astronautenmarsch oder der Polka „Von Freund zu Freund“: Die Musikerinnen und Musiker wussten den ganzen Abend das Publikum hinter sich. Mit der Dudelsackmelodie „Highland Cathedral“, der heimlichen schottischen Nationalhymne, bewiesen die Musikerinnen und Musiker gleich zu Beginn, dass sie sich bestens vorbereitet hatte. Und ließen Stimmungsmusik wie die "80er Kult-Tour" oder die "English Folk Song Suite" folgen. Die Kapelle kam infolge des kräftigen Applauses um Zugaben nicht herum: So kurz vor dem Fest der Feste durften bekannte Weihnachtslieder nicht fehlen, und so konnte das Publikum unter anderem in „Stille Nacht“ mit einstimmen und sich mit vorweihnachtlichen Gefühlen auf den Heimweg begeben.

Einen guten Zweck hatte das Jahreskonzert übrigens auch: Die Einnahmen des Abends kommen der „Ernie-Schmitt-Hospizstiftung Überlingen“ mit Sitz in Sipplingen zugute, weshalb das Jahreskonzert dieses Mal als Benefizkonzert fungierte. Diese setzt sich für Menschen ein, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben.