Überlingen Gemischtes Doppel: Organistin Jäger-Waldau und Drehorgelbauer Raffin im Interview

Die Gesprächsreihe von Augustinum und SÜDKURIER wird fortgesetzt. Unter der Moderation von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser begegnen sich Melanie Jäger-Waldau und Josef Raffin am 29. Januar im Wohnstift Augustinum.

Die Gesprächsreihe "Gemischtes Doppel" wird fortgesetzt. Nach dem Auftakt im Herbst mit den beiden Biologen Fritz und Hilgartner zum Thema Waldrapp und Storch geht es diesmal um Musik, um Orgelmusik. Organistin Melanie Jäger-Waldau begegnet Drehorgelbauer Josef Raffin. Das Gespräch wird moderiert von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser, es findet statt am Montag, 29. Januar, um 19 Uhr im Wohnstift Augustinum.

In Überlingen liegt es nahe, sich bei einem "Gemischten Doppel" dem Thema Orgel zu widmen, und es von zwei Seiten her zu betrachten. Einerseits von der großen Münsterorgel her, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, die in Überlingen gebaut wurde und von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau virtuos beherrscht wird. Andererseits nähern wir uns dem Thema Orgelbau über den Drehorgelbau, der in Überlingen nebem dem Kirchenorgelbau eine Tradition besitzt und von Josef Raffin begründet wurde. Der Seniorchef wurde 1932 geboren. Nach Arbeit als Viehhirte auf dem Feld absolvierte er eine Lehre bei Orgelbau Schwarz in Überlingen, spezialisierte sich auf Drehorgeln und gründete 1974 seinen eigenen Betrieb. Seine Tochter Friedlinde Engeser gibt beim Termin im Augustinum verschiedene Stücke zu Gehör. Auch die Kunst von Melanie Jäger-Waldau wird zu hören sein, hat sie doch erst vor wenigen Wochen eine CD mit Improvisationen herausgebracht. Jäger-Waldau (Jahrgang 1970) ist seit 1995 Münsterkantorin am Nikolausmünster, Chorleiterin, Dirigentin und künstlerische Leiterin der Münsterkonzerte.

29.01., 19 Uhr, Augustinum, Mühlbachstraße 2, Eintritt frei, Spenden sind für einen karitativen Zweck bestimmt, den die Gesprächspartner benennen. Im Anschluss lädt das Augustinum zu einem Sektempfang ein.