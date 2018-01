Überlingen Gemischtes Doppel: Melanie Jäger-Waldau und Josef Raffin

Ein vom SÜDKURIER moderiertes Gespräch gibt es am Montag im Seniorenstift Augustinum. Thema sind die Überlinger Dreh- und Kirchenorgeln. Die Besucher erhalten Hörproben – mit Video

Die Reihe "Gemischtes Doppel" von SÜDKURIER-Redaktion und Seniorenstift Augustinum wird fortgesetzt. Am kommenden Montag treffen erstmals in ihrem Leben Drehorgelbauer Josef Raffin und Organistin Melanie Jäger-Waldau persönlich aufeinander. Sie stehen in einem von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser moderierten Gespräch Rede und Antwort. Es geht um Orgelbau und schöne Töne, beides ist untrennbar mit Überlingen verbunden.

Josef Raffin, Jahrgang 1932, lernte in Überlingen, wie man Kirchenorgeln baut. Später sagte er: "Wer Kirchenorgeln bauen kann, kann auch Drehorgeln bauen." Was den besonderen Dreh der Überlinger Drehorgeln ausmacht und wie er zum erfolgreichen und fleißigen Firmengründer wurde, berichtet er beim "Gemischten Doppel". Seine Tochter Friedlinde Engesser stellt auf einer Drehorgel den Variantenreichtum des Instruments vor. Die Musik von Melanie Jäger-Waldau, verriet Josef Raffin vorab, schätze er sehr, dennoch gab es mit der Organistin und Münsterkantorin aus Überlingen bisher nie die Gelegenheit für ein direktes Aufeinandertreffen.

Melanie Jäger-Waldau, Jahrgang 1970, plante eigentlich eine Karriere als Leichtathletin. Erst mit 17 fing sie an, Kirchenorgel zu spielen, sie studierte in München Kirchenmusik, mit 25 Jahren wurde sie zur Münsterkantorin in Überlingen berufen. Sie ist die künstlerische Leiterin der Münsterkonzerte, dirigiert den Münster- und Kammerchor und inspiriert viele junge Sänger zur fleißigen Teilnahme in der Jugendkantorei – ein heute nicht mehr selbstverständliches Hobby. Was für sie den besonderen Klang der 50 Jahre alten Münsterorgel ausmacht, was sie an Überlingen trotz guter Alternativangebote hält, und warum ihr die Tonfolgen für ihre spontanen Orgelinterpretationen – darunter einer Interpretation auf den Narrenmarsch – nur so zufliegen, verrät sie am Montag.

Montag, 29. Januar, 19 Uhr: Augustinum, Mühlbachstraße 2, Eintritt frei, Spenden erbeten.