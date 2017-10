Überlingen Gemeinderat revidiert alten VHS-Sparbeschluss

Überlingen leistet auch künftig einen Solidarbeitrag von 14 000 Euro für die Volkshochschule. Ein alter Beschluss wurde damit korrigiert.

Überlingen (hpw) Wenn wir das gewusst hätten: In diesem Tenor hatten viele Gemeinderäte reagiert, als ihnen vor Jahresfrist bewusst geworden war, dass sie beim Beschluss zur Streichung des jährlichen Volkshochschul-Zuschusses in Höhe von 14 000 Euro von falschen Tatsachen ausgegangen waren. Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung und den Einsparvorschlägen der Firma Allevo hatte das Gremium sich für die Streichung entschieden, da sie die Stadt mit der anteiligen Finanzierung einer Teilzeitstelle unverhältnismäßig belastet sah. Auf Antrag der LBU-Grünen-Fraktion wurden VHS-Vertreter im September 2016 im Ausschuss gehört und ernteten Verständnis. Erst jetzt korrigierte der Rat den Beschluss mit großer Mehrheit.

"Der Zuschuss ist ein Beitrag im Rahmen des Solidaritätsprinzips, den die anderen Gemeinden in anderer Form (kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten) erbringen", hatte die Fraktion von LBU/Grünen schon im Vorjahr erkannt und eine Korrektur des Rotstift-Beschlusses gefordert: "Vor diesem Hintergrund könnte die Streichung des Zuschusses Folgen haben, die wir so bisher nicht bedacht haben."

Geradezu irritiert und beunruhigt war die Überlinger VHS-Außenstellenleiterin Heidi Menges daher, als sie von dem Tagesordnungspunkt der jüngsten Ratssitzung hörte. Schließlich hatte sie gemeinsam mit VHS-Chefin Annelie Müller-Franken schon im September 2016 im Ausschuss für Bildung und Kultur die unterschiedlichen Konstellationen in den Kommunen erläutert und nebenbei auf die Ursprünge der VHS in Überlingen aufmerksam gemacht, deren Jubiläum im Juli 2017 gefeiert wurde. Schon damals wollte das Gremium die eigene Entscheidung revidieren. Insofern war der aktuelle Beschluss lediglich das formalen Nachholen und Vollziehen einer längst gewonnenen Erkenntnis. "Da bin ich aber erleichtert", reagierte Menges jetzt.

Schließlich ist vor gut zwei Wochen das neue Semester der VHS Bodenseekreis auch in Überlingen angelaufen. Das Angebot ist höchst gefragt, wie die jüngste Statistik zeigt. So waren im ersten Halbjahr 2017 – dem 70. Jahr der VHS wieder 152 Kurse zustande gekommen, im Rahmen derer fast 2400 Unterrichtseinheiten geleistet wurden. Wichtiger Bestandteil des neuen Gesamtprogramms wird von 13. Oktober bis 4. November wieder eine Jugendmedienwoche sein. Für Jung und Alt wird es bei der vierten Neuauflage wieder rund 40 Angebote geben, darunter ein #Instawalk in Überlingen und Friedrichshafen für die Jugend oder für Erwachsene eine Veranstaltung für "Generation on Eltern".

Für einige neue Bildungsangebote gibt es auch dieses Mal wieder einen "Ehrenamtsbonus" des Bodenseekreises. Wer seit mindestens einem Jahr in einer Selbsthilfegruppe, einer bürgerschaftlichen Initiative oder einem Familientreff aktiv mitarbeitet, der kann bei diesen Veranstaltungen einen Zuschuss von 50 Prozent bekommen.