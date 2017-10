Überlingen Gemeinderat fordert offensivere Informationspolitik bei Bauvorhaben

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung an ihrem Wunsch festgehalten, zeitnah über die Bautätigkeiten in der Stadt informiert zu werden, damit sie den Bürgern Rede und Antwort stehen können. Auch die anderen Fraktionen unterstützten diesen Antrag. OB Jan Zeitler zeigte dafür aber wenig Verständnis.

Wenig bis gar nichts haben Gemeinderäte mitzureden, wenn im Rathaus ein Bauantrag eingeht. Sofern der Antrag den gesetzlichen Vorgaben entspricht, muss die Bauverwaltung eine Baugenehmigung erteilen, innerhalb eng gesetzter Fristen von vier oder acht Wochen. Und zwar, ohne die Räte vorher anzuhören, geschweige denn, sie abstimmen zu lassen. So hat es das Bundesverwaltungsgericht bereits 2004 entschieden, 2014 wurde es vom Innenministerium bestätigt und wurde damit auch zur Praxis in Überlingen. Mit dieser Praxis sind die Gemeinderäte aber nicht einverstanden.

Die Stadträte nahmen in ihrer jüngsten Sitzung eine Expertise von Rechtsanwalt Roland Hauser zur Kenntnis. Doch halten sie an ihrem Wunsch fest, zeitnah über die Bautätigkeiten in der Stadt informiert zu werden, damit sie den Bürgern Rede und Antwort stehen können. "Es gibt keine gesetzliche Regelung, wonach es verboten wäre, den politischen Gremien Informationen zu geben", sagte Volker Mayer-Lay (CDU).

Abgestimmt wurde über den Antrag der CDU noch nicht. Die Fraktion hielt ihren Antrag formell aufrecht, nachdem sie von ihren Ratskollegen Zustimmung signalisiert bekam, aber Ablehnung von Oberbürgermeister Jan Zeitler: "Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir leisten uns eine Baurechtsbehörde, deren Entscheidungen sind so gut, dass sie allen Ansprüchen genügt." Udo Pursche (SPD) entgegnete: "Ich verstehe Ihren Widerwillen nicht. Wir wollen nur, dass im Bauausschuss berichtet wird.

" Pursche will Entscheidungen der Baubehörde nachvollziehen können, wenn er von Bürgern auf gewisse Baustellen angesprochen wird. Zeitler: "Das ist ein Denkfehler. Wenn die Bürger Sie ansprechen, sagen Sie doch einfach, dass Sie als Gemeinderat das nicht entschieden haben, sondern die Baurechtsbehörde, und dann ist das Gespräch beendet." Pursche: "Das verstehen die Leute aber nicht. Es reicht doch, wenn sie informiert werden. Es geht uns um ein Miteinander, sie machen ein Gegeneinander daraus."

"Eine offensive Informationspolitik würde der Stadt gut tun und viel Sprengstoff raus nehmen", sagte Günter Hornstein (CDU) angesichts der in der Bevölkerung vorhandenen Kritik an diversen Bauvorhaben. Ingo Wörner (FDP) meinte: "Unser Bauausschuss ist nur noch ein nettes Treffen am Nachmittag mit Kaffeetrinken." Jan Zeitler: "Ich bitte Sie, so nicht am Ratstisch zu diskutieren." Ingo Wörner: "Für was haben wir denn dann den Bauausschuss?" Bernadette Siemensmeyer: "Nicht als Kaffeekränzchen, sondern um uns die Grundlagen im Städtebau intensiv zu erarbeiten. Ich hätte auch gerne mehr Informationen, aber wenn das rechtlich nicht möglich ist, müssen wir eben öfter den Weg zum Bauamt nehmen und uns dort informieren." Jörg Bohm (CDU): "Vielleicht ist das der Denkfehler, dem Sie, Herr Längin, unterliegen. Wenn wir alle einzeln Einsicht im Baurechtsamt nehmen, dann möchte ich Ihren Terminplan sehen. Deswegen treffen wir uns doch im Bauausschuss."

Ulrich Krezdorn (CDU) hob auf die Sach- und Ortskenntnis der Gemeinderäte ab. "Es gibt Fälle, in denen wir eine Hilfestellung bei der Entscheidung geben können." Volker Mayer-Lay sagte, dass die Räte um die Befürchtung der Verwaltung wüssten, dass im Gremium alles zerpflückt würde. So etwas könne man aber regeln. Genau das aber bezweifelt OB Zeitler, der einen sinnvollen Umgang mit Personalressourcen anmahnt. Bürgermeister Matthias Längin lenkte ein mit dem Versprechen, den Personalaufwand zu prüfen, den das Ansinnen der Räte bedeutet. Dazu Michael Wilkendorf (SPD), früher Ortsbaumeister in Bermatingen: "Sie haben doch ein Bautagebuch und müssen nur Kopien davon machen."

Auf Antrag der CDU

Die CDU-Fraktion hatte beantragt, die Bauverwaltung zu verpflichten, sämtliche Bauvorhaben dem Bauausschuss zur Information vorzulegen, sofern sie nach Paragraph 34 des Baugesetzbuchs (Umgebungsbebauung) entschieden werden oder Befreiungen vom Bebauungsplan enthalten. Gemeinderat Volker Mayer-Lay: "Diese Fälle haben eine mögliche Präzedenzwirkung, die die städtebauliche Entwicklung grundsätzlich berührt". Die CDU beantragte, dies kommunalverfassungsrechtlich zu regeln, was die Stadtverwaltung juristisch durch Rechtsanwalt Roland Hauser prüfen ließ.

Es gibt Fälle, in denen der Bauausschuss bisher schon im laufenden Verfahren informiert wird: wenn der Bauantrag es gebietet, einen Bebauungsplan aufzustellen, ihn zu ändern, eine Veränderungssperre zu erlassen oder ein Baugesuch zurückzustellen, wenn also Instrumente der Bauleitplanung zum Einsatz kommen. Baubürgermeister Matthias Längin: "Wo das zuständige Stadtplanungsamt einen Regelungsbedarf erkennt, bekommen Sie Information." Über alle anderen Fälle erhielten die Räte halbjährlich eine Zusammenstellung. (shi)