Überlingen Gemeinderat beschließt neue Altstadtsatzung

Restriktionen sollen dazu dienen, das kulturelle Erbe und den Charakter des historischen Überlingen zu bewahren.

Es war eine lange und schwierige Geburt, die bislang noch gültige Altstadtsatzung aus dem Jahr 1993 auf einen neuen zeitgemäßen Stand zu bringen. Ziel war es seit vielen Jahren, manche Restriktionen so anzupassen, dass auch im Altbaubestand der Innenstadt neuer Wohnraum nach heutigen Erfordernissen entwickelt werden kann, ohne den gewachsenen historischen Charakter zu sehr zu beeinträchtigen. Jetzt beschloss der Gemeinderat einen aktualisierten Katalog von Vorgaben, der die teilweise divergierenden Wünsche weitgehend in Einklang zu bringen versucht. Dies wird unter anderem bei der Belichtung von Dachgeschossen, der Gestaltung von Schaufenstern und Werbeanlagen oder der Farbe von Markisen und Sonnenschirmen deutlich.

Überlingen habe mit seiner vom Seeufer und einem "eindrucksvollen Befestigungsgürtel" begrenzten Altstadt ein "bedeutendes kulturelles Erbe" übernommen, heißt es in der Präambel der neuen Satzung, "dessen Schutz, Erhalt und Pflege ein städtebauliches und gesellschaftliches Anliegen von hohem Rang ist und im besonderen Interesse der Allgemeinheit liegt".

Das in Jahrhunderten gewachsene Altstadtgefüge verlange bei seiner zeitgemäßen Fortentwicklung Rücksicht auf den historischen Baubestand, auf "heimische Gestaltungsmerkmale und überkommene Gestaltungsregeln, die das eigenständige Wesen und die Atmosphäre der Stadt geprägt haben und auch künftig prägen sollen". Die Regelungen der Satzung sollen sicherstellen, dass sich bauliche Maßnahmen jeglicher Art "in den historischen Baubestand mit seinen zahlreichen Kulturdenkmalen und der Fülle seiner erhaltenswerten stadtbildprägenden Gebäude und deren Erlebnisumfeld einfügen".

Neu ist die vorgeschlagene Zonierung in zwei Bereiche; dem "klassischen" Altstadtbereich der tatsächlich überwiegend historischen Bebauung und den Zonen "neuerer baulicher Entwicklungen" an der Straße "Zum Gallerturm" und an der Jodokstraße. Ein besonderes Augenmerk gilt der Form und Farbe der Dachlandschaft, die sich auf rote Satteldächer und eine Eindeckung mit Biberschwanzziegeln begrenzen soll.

Als ebenso wichtig gilt die Gestaltung und Gliederung von Fassaden und Fenstern sowie die Beschränkung von Schaufenstern auf das Erdgeschoss. Reglementiert sind unter anderem auch Art, Ort und Zahl von Werbeanlagen. Dass manches davon heute schon häufig nicht eingehalten ist, zeigt einmal mehr, wie wichtig neben der Satzung selbst die ausführliche Information und eine Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben ist.

Aus gutem Grund erinnerte Stadtrat Michael Wilkendorf (SPD) daran, dass die Satzung für die Kommune den Charakter eines Gesetzes habe. Ulrich Krezdorn (CDU) freute sich, dass Verteilerkästen nach Paragraf 16, Absatz 1 in die Hausfassade integriert werden müssen. Dass die Erstellung von Gaupen etwas großzügiger geregelt ist, war Robert Dreher (FWV/ÜfA) wichtig. Anliegen von Walter Sorms (LBU/Grüne) war eine "Balance zwischen dem Erhalten und dem Voranschreiten".