Überlingen Gemeinderat beschließt Bebauung: Pflanzenhaus kommt an den See

Gemeinderat beschließt Bebauung: Pflanzenhaus kommt an den See

Das Pflanzenhaus, das künftig Kakteen und Palmen der Stadt Überlingen ganzjährig beherbergen soll, wird im Kurgarten am See gebaut. Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan bei fünf Gegenstimmen. Das Haus soll zur Landesgartenschau fertig sein und der Schau auch als Ausstellungsfläche dienen.

Die Weichen für das Pflanzenhaus auf der Grünfläche des Kurgartens am See sind gestellt. Den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fasste der Gemeinderat jetzt mit großer Mehrheit und wies zwischen dem Haus des Gastes und der Bodenseetherme ein Baufenster mit 750 Quadratmetern aus. Das Ausmaß bedeute keineswegs, dass diese Fläche komplett ausgeschöpft werden solle, erklärte Baubürgermeister Matthias Längin. Es solle ein gewisser Spielraum bei der Platzierung des Glashauses bleiben. Bei den Gegenstimmen gegen das Vorhaben an diesem Standort waren die beiden Räte der Linken nicht allein. Die Fraktion von LBU/Grünen war in der Frage gespalten und steuerte ebenfalls drei Gegenstimmen bei.

Baubürgermeister Matthias Längin skizzierte vorweg den Fahrplan, der eine Verfügbarkeit des Glashauses zur Landesgartenschau sicherstellen solle. Nach dem Satzungsbeschluss werde das Vorhaben ausgeschrieben. Nach einer Vorauswahl im September solle der Auftrag im Oktober vergeben werden, um noch in diesem Jahr den Bauantrag stellen zu können. Mit dem Baubeginn rechnet Längin im März oder April 2019, im Oktober 2019 mit der Fertigstellung des städtischen Vorhabens, das ein Korrespondenzprojekt der Landesgartenschau ist.

Einwendungen hatte es von sieben Bürgern gegeben, die vom Gemeinderat als unbegründet oder deren Argumente als nicht relevant zurückgewiesen wurden. Stadtrat Oswald Burger (SPD) nannte sie teilweise nicht zutreffend. So widersprach Burger dezidiert der Aussage eines Bürgers, der ohne Stimmrecht in der Jury zum Landesgartenschaukonzept vertreten war. Anders als in der Stellungnahme dargestellt, sei im Rahmen der Beratungen sehr wohl über Alternativen abgewogen worden. Burger: "Es ist falsch, dass es keine Diskussion um den Standort gegeben hat." Auffällig sei bei den kritischen Einwendungen der Bürger, dass mehrere Stellungnahmen teilweise explizit gleichlautend, teilweise von einem Statement "inspiriert" erscheinen. Ausschlaggebend für die Wahl des Standorts sei insbesondere die "Einbindung in die städtische Grünvernetzung" sowie die Erreichbarkeit zu Fuß und die Erschließung.