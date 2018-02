Überlingen Gemeinden suchen dringend Platz für Flüchtlinge

Zahlreiche Gemeinden im westlichen Bodenseekreis können die vorgeschriebene Quote zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterkunft nicht erfüllen. Der Grund: Auf dem freien Wohnungsmarkt stehen keine Wohnungen zur Verfügung.

Immer wieder wird es im Kreistag Thema: Der Kreis bleibt auf den Kosten für Flüchtlinge sitzen, die dem Rechtsstatus nach Anspruch auf eine Anschlussunterbringung haben, weil die Gemeinden, die für die Anschlussunterbringungen zuständig sind, diese nicht in ausreichender Zahl bereitstellen. Die Kosten belaufen sich laut Auskunft des Landratamts des Bodenseekreises auf rund 3,6 bis 3,9 Millionen Euro allein im Jahr 2017. Das Problem: Der Landkreis erhält nur dann einen Kostenersatz des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen, wenn diese rechtmäßig in der Zuständigkeit des Landkreises leben, also vom Rechtsstatus her Gemeinschaftsunterkünften zugewiesen sind. Anschließend, wenn sie dem Rechtsstatus nach in die Anschlussunterbringungen wechseln, ist nicht mehr der Kreis, sondern die Gemeinden für die Flüchtlinge zuständig.

Wenn die Gemeinden aber keinen ausreichenden Wohnraum haben, müssen die Flüchtlinge zwangsläufig in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises bleiben. Dieser kann aus rechtlichen Gründen die hierfür entstehenden Kosten den nun eigentlich zuständigen Kommunen nicht in Rechnung stellen.

Wie schwer es für die Gemeinden teilweise ist, das Soll zu erfüllen, das weiß Frank Amann, Bürgermeister der Gemeinde Heiligenberg. Er ist zugleich Kreistagsmitglied und kennt daher beide Seiten. Das Defizit seiner Gemeinde lag zum Jahresende 2017 bei 25 Plätzen. Man habe erhebliche Anstrengungen unternommen, diese 25 Plätze zu schaffen – vergebens. Als vergangenes Jahr sechs Plätze in Anschlussunterbringungen frei wurden, weil Flüchtlinge wegzogen, wurden diese Wohnungen "uns leider nicht mehr für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung gestellt bzw. an uns vermietet. Die Erfahrungen der Vermieter waren leider nicht sehr positiv", wie Amann berichtet.

Regelmäßig habe die Gemeinde über das Mittelungsblatt Wohnungen für Flüchtlinge gesucht, jedoch ohne Erfolg. Amann erklärt, dass man sich vor allem auf Wohnungen in Heiligenberg und Steigen fokussiert habe, "da hier die Busverbindungen einigermaßen ordentlich sind". Das sei für den Besuch von Sprachkursen sowie für den Kindergarten- und Schulbesuch wichtig, weil dies "ein wesentlicher Faktor für das Gelingen von Integration" sei, sagt Amann. Aber: "Wir werden nun, da der Druck des Landratsamts verständlicherweise größer wird, auch Wohnungen und Häuser außerhalb des Hauptorts suchen, auch wenn es dort keine oder kaum ÖPNV-Anbindung gibt.

" Hier setzt Amann auf die persönliche Ansprache an die Vermieter – und er macht Abstriche: "Mobilität und gelingende Integration werden ab sofort nicht mehr im Fokus bei der Wohnungsbeschaffung stehen, sondern das Erfüllen der Quote." Damit stünden die Karten besser, sagt Amann: "Ein Objekt oder Haus für eine Großfamilie mit rund sechs bis acht Personen kann voraussichtlich zum 1. März zur Verfügung gestellt werden." Er rechne damit, das Defizit bis Jahresende ausgleichen zu können, sagt Amann.

Die Gemeinde Sipplingen hat bereits ihre Pflicht erfüllt. Sie ist in der Aufstellung des Landratsamts von Mitte Januar noch mit fünf Personen im Soll. Sipplingen hat eine gemeindeeigene Wohnung, die hergerichtet werden konnte und in die nun eine fünfköpfige Familie aus Afghanistan einziehen soll, wie Bürgermeister Oliver Gortat mitteilt.

Auf der Zielgeraden ist auch die Gemeinde Salem, die ihr Soll nach Angaben von Bürgermeister Manfred Härle bereits im Februar erfüllen kann: Dann stehen drei weitere Wohnungen in der Gemeinde für Flüchtlinge zur Verfügung. "Nach Bezug dieser Räume liegen wir im Soll und erfüllen die gesteckten Ziele des Landratsamtes", freut sich Härle.

Auch die Stadt Überlingen unternimmt große Anstrengungen, um dieses Ziel zu erreichen. Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger teilt mit: "Die Stadt Überlingen hat seit 2015 etwa 180 bleibeberechtigte Flüchtlinge in Anschlussunterbringungen aufgenommen. Dies konnten wir im Wesentlichen durch die Anmietung von Wohnhäusern im Stadtgebiet sowie durch die Belegung von städtischen Wohnungen erreichen." Um das derzeitige Soll zu erfüllen, richte man derzeit die Wohnpavillons in Goldbach her. "Weiterhin hat die Stadt ein Haus in der Innenstadt gekauft und steht mit weiteren Verkaufsinteressenten in Kontakt." Auch der Bauantrag für eine Anschlussunterbringung auf einem städtischen Grundstück am Schättlisberg sei gestellt.

Die Gemeinde Hagnau ist hinsichtlich der Anschlussunterbringungen im Soll. Bürgermeister Volker Frede mahnt aber: "Bei der Betrachtung muss meines Erachtens immer der gleichzeitige Blick auf Gemeinschafts- und Anschlussunterbringung erfolgen, da die einzelnen Quoten sonst nicht richtig bewertet werden können." Hagnau habe eine große Gemeinschaftsunterkunft im Ort, in der momentan 50 Menschen lebten. "Unterbringung und Integration sind aus meiner Sicht immer eine Gesamtaufgabe, unabhängig, wer formal verantwortlich ist und wo die Menschen leben, ob Gemeinschaftsunterkunft oder Anschlussunterbringung.

" Hagnau sei "mit unseren 55 Flüchtlingen" – fünf leben in einer Anschlussunterbringung – gut gefordert und ausgelastet, "das gilt für die vielen engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer genauso wie für die hauptberuflichen Akteure."