Überlingen Gefährdet Verzögerung die Zuschüsse?

Durch die Verzögerungen beim Bau der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge am Schättlisberg könnten der Stadt Zuschüsse in Höhe von 690 000 Euro verloren gehen.

Überlingen – Dies machte Oberbürgermeister Jan Zeitler in einem Bericht zum aktuellen Sachstand deutlich, mit dem er zugleich eine Anfrage des Überlinger Bürgers Roland Hipper beantwortete.

"Sieht das Regierungspräsidium die Einsprüche als weniger kritisch oder eventuell als gar nicht zutreffend an, wenn die Zahl der dort unterzubringenden Flüchtlinge deutlich reduziert würde?" hatte Hipper nachgefragt. Der Gemeinderat habe ja beschlossen, hier keine 100, sondern nur 50 Personen unterzubringen: "Wie ist da der Sachstand?"

Landrat Lothar Wölfle habe die Stadt Überlingen erst vor Kurzem "eindringlich um Fortschritte gebeten, was die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge angeht", erklärte Jan Zeitler. Die Stadt stehe aktuell mit 67 unterzubringenden Personen im Soll. Weitere würden der Stadt spätestens 2018 zugewiesen, betonte er. "Zudem erwarten wir auch noch Familiennachzüge", sagte der OB: "So richtig belastbare Zahlen sind derzeit weder vom Land noch vom Landkreis zu bekommen."

Momentan lebten in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises rund 275 Personen, die auszugsberechtigt seien. Bis Juni 2018 könne die Stadt 38 Plätze in den "Pavillons in Goldbach" zur Verfügung stellen, die derzeit noch saniert werden, erklärte der OB. Weitere zehn Plätze gebe es in den nächsten Wochen in einem angemieteten Gebäude in der Aufkircher Straße. Sie sollen Unterbringungen in der Johann-Kraus-Straße und am Burgberg ersetzen.

Für das Vorhaben am Schättlisberg sei der Bauvorbescheid am 26. Juli erteilt worden, sagte Jan Zeitler: "Kurze Zeit später ging Klage gegen diesen Bauvorbescheid ein." Die Behörde werde dadurch nicht gehindert, die Baugenehmigung zu erteilen, erklärte der OB. Insgesamt stellt die Verzögerung aus Zeitlers Sicht den schon zugesagten Zuschuss in Höhe von 690 000 Euro de facto infrage. "Tatsache ist, dass das Bauvorhaben AU Schättlisberg am 20. Januar begonnen sein müsste, wenn wir diese Förderung in Anspruch nehmen wollen", betonte Jan Zeitler. Daher habe die Stadt bei der L-Bank Baden-Württemberg nach einer Fristverlängerung gefragt. Die Bank habe indessen auf eine ministerielle Grundsatzentscheidung verwiesen, die dieser Fristverlängerung widerspreche. "Das heißt: Wir haben hier schon einen gewissen Druck, wenn wir in den Genuss der Fördergelder kommen wollen," sagte der OB. Die Verwaltung müsse dem Rat daher in der nächsten Sitzung einen Vorschlag unterbreiten, wie sie mit dem Sachverhalt umgehen wolle. "Wir sehen große Schwierigkeiten, vor Ablauf der Förderfrist eine Baugenehmigung zu erzielen."

Bauantrag am 2. Oktober eingereicht

Sein Baubürgermeister zeigte sich da etwas optimistischer. "Die Zuschüsse werden nicht verloren gehen", reagierte Matthias Längin auf eine direkte Nachfrage. Noch ist das Überlinger Baurechtsamt am Zug, wo die Stadt am 2. Oktober den Bauantrag eingereicht hatte und noch einige Unterlagen nachreichen musste, wie Längin erklärte. Wenn alles komplett sei, erfolge die vorgeschriebene Nachbaranhörung. Sollten hier – wie schon bei der Bauvoranfrage – Einwendungen vorgebracht werden, muss das Baurechtsamt den Antrag zur Genehmigung an die übergeordnete Behörde beim Regierungspräsidium weiterleiten.

Baurecht

Die untere Baurechtsbehörde ist mit dem Baurechtsamt zwar bei der Stadtverwaltung angesiedelt und hier dem Fachbereich III angegliedert. Zuständig ist sie allerdings nicht nur für das Stadtgebiet Überlingen, sondern mit Owingen und Sipplingen auch für die anderen beiden Gemeinden des Verwaltungsverbands. In strittigen Sachfragen ist sie allerdings der oberen Baurechtsbehörde beim Regierungspräsidium Tübingen unterstellt. Grundsätzlich muss auch die Stadt als Bauherr Bauvoranfragen und Bauanträge beim Überlinger Amt einreichen, das auf der gesetzlichen Grundlage und den rechtlichen Rahmenbedingungen seine Entscheidungen unabhängig trifft. Sollten allerdings gegen ein Vorhaben Einwendungen geltend gemacht werden, sei es bei einer Voranfrage oder einem Bauantrag, dann muss die untere Baurechtsbehörde das Verfahren an das Regierungspräsidium abgeben. (hpw)