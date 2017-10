Überlingen Galerie Gunzoburg: Moderne Kunst in altem Gemäuer

Die Galerie Gunzoburg des Internationalen Bodenseeclubs ist Kunstliebhabern ein Begriff. in dem historischen Gebäude ist die gesamte Bandbreite moderner Kunst zu sehen. Die aktuelle Ausstellung "Ein Leben dem Weben – Tapisserien" zeigt Arbeiten von Gisela Schröder-Fröhlich, die von 1999 bis 2005 selbst Vorsitzende der Sektion des IBC in Überlingen war.

Seit 16 Jahren residiert die Galerie des Internationalen Bodenseeclubs (IBC), Sektion Bildende Kunst nördlicher Bodensee, in der Gunzoburg in Überlingen, einem historischen Patrizierhaus aus dem Mittelalter. Der Name geht angeblich auf Gunzo zurück, Herzog von Schwaben und Alemannien (641), der angeblich dort seinen Stammsitz hatte – was aber falsch ist. Gunzo wurde Anfang des 7. Jahrhunderts urkundlich genannt, damals gab es Überlingen noch gar nicht. Die Stadt wurde erst mehr als 100 Jahre später als Iburinga erstmals erwähnt. Die Gunzoburg heißt so, weil 1732 ein Eigentümer das Haus "die burg genannt, in den Graben gehend" nannte, wie Alois Schneider im archäologischen Stadtkataster erklärt.

Betritt man derzeit die Galerieräume in der Gunzoburg, begegnet man einer Künstlerin, die sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich der Kunst verschrieben hat und von 1999 bis 2005 Vorsitzende der Sektion des IBC in Überlingen war: Gisela Schröder-Fröhlich.

Mit der Galerie des IBC steht das Gebäude immer wieder im Mittelpunkt zeitgenössischer Kunst und beweist eine Synthese von Historie und Aktualität. Für eine Galerie mit Laufkundschaft liegt das Gebäude etwas abseits, angesiedelt ganz oben am Ende der Franziskanerstraße hinter dem Franziskanertor.

Kunstliebhabern ist die Galerie jedoch wohlbekannt als Ort abwechslungsreicher Ausstellungen aus dem Spektrum der modernen Kunst. Damit stößt sie auch überregional auf großes Interesse. Auch wird die Gunzoburg in den geplanten Bodensee-Kunstweg aufgenommen werden, eine Route, die zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Galerien für moderne Kunst rund um den See miteinander verbindet.

Dass bildende Kunst in Überlingen großgeschrieben wird, beweist die Vielfalt an Galerien unterschiedlichster Ausrichtung. Die Gunzoburg spiegelt die Vielfalt an künstlerischem Schaffen wieder, wie sie sich in der Zusammensetzung der inzwischen über 80 Künstler darstellt, die über den IBC organisiert sind.

Die Sektion "Bildende Kunst" in Überlingen besteht aus regional arbeitenden, professionellen Kunstschaffenden, deren Ausstellungsberechtigung durch eine ständig wechselnde Fachgruppenjury festgelegt wird. Die Gründung des IBC als künstlerisch-kreatives Forum und eingetragener Verein geht auf das Jahr 1950 zurück. Die Sektion Überlingen ist der größte Zusammenschluss bildender Künstler rund um den See und eröffnet seinen Mitgliedern vielfältige Ausstellungsmöglichkeiten, nicht nur in den angemieteten Galerieräumen der Gunzoburg. Alljährlich veranstaltet der IBC in Ludwigshafen eine viel beachtete Kunstmesse für seine Mitglieder und ab Anfang Dezember wird jedes Jahr in der Städtischen Galerie "Fauler Pelz" Überlingen eine große Winterausstellung des IBC gezeigt, zu der alle Künstler des Vereins Werke einreichen können, die von einer Fachjury ausgewählt werden. Neu im Vorstand des Vereins ist seit kurzem Martina Fischer, in Überlingen ansässige Künstlerin und bekannt durch ihr Atelier und die Galerie KÜB im Rosenobel. Sie löst Silvia Jungmann ab, die sechs Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt hat.