Überlingen Gabi Lemke gibt Organisation des Frauenkaffees ab

Beim Frauenkaffee im Dorfgemeinschaftshaus von Überlingen-Bambergen setzten mehrere Narrengrößen einen Schlusspunkt: So gab Gabi Lemke nach 13 Jahren die Organisation des Frauenkaffees der I-Hager ab.

Überlingen-Bambergen (fw) Eine Galavorstellung hat das närrisch herausgeputzte weibliche Publikum aus landadliger Herkunft und Nachbarschaft beim närrischen Frauenkaffee der I-Hager-Narren im vollen Dorfgemeinschaftshaus von Bambergen erlebt. I-Hager-Präse Werner Brodmann, der verspätet nach dem närrischen Frühschoppen eintraf, wurde für 25 Jahre in seinem Amt geehrt.

Drei Narrengrößen in Bambergen setzen mit der Fasnet 2018 einen Schlusspunkt: Die Narreneltern Hardy (Lemke) und "Wilfriede" (Wilfried Brodmann) entbanden sich nach 15 Jahren von ihrer mit närrischer Sorgfalt und Umsicht wahrgenommenen Elternpflicht für ihre I-Hager. Gabi Lemke gab nach 13 Jahren die Organisation des Frauenkaffees ab. Die Bamberger Narren würdigten ihre Leistungen mit einem speziellen Auftritt von Helene Fischer – alias Narrenmutter "Wilfriede" – zusammen mit den vier Mädels der "Power Generation" mit "Lasst uns leben" und einer Orchidee, überreicht von Goga Renk und Petra Zimmermann.

Der doppelte I-Hager-Vorspann der närrischen Tage ab dem Schmotzige Dunnschtig heißt bei den Bambergern närrischer Frühschoppen und Frauenkaffee – einmal Klamauk mehr in Worten, einmal mehr mit tänzerisch-grazilem, weiblichem Charme.

Das Quartett "Power Generation" in Schwarz-Gelb, die fünf "luschtige Fest Gänz" vom Ort ("do gon mir na, wo ma so guet esse ka"), die fünf "Alte Wieber" mit Krückstock und gelenkig-krummer Figur in exzellenter Choreografie, "Florian und Florentine vu de Bamberger Feuerwehr" (Monika Keller/Andrea Beck) mit Atemschutz, Notfalltropfen und der Klorolle als Schlauchersatz. Ganz stark die elf "Sweets" – in gepunktetem Rock, Petticoat und Halsband. Eine Gastrolle spielte das Männerballett-Oktett "Sex 4+4 Dessert." Das "Duo Atlantis" (Joachim und Manfred) hielt den Saal immer bestens in Schwung und regte zum Tanzen an.

Aktive auf und hinter der Bühne

Britta Hahn, Lara Jageburger, Vanessa Schnell, Jana Zimmermann; Simone Badewien, Andrea Beck, Nathalie Humernick, Monika Keller, Petra Zimmermann; Uschi Ahlering, Aylin Kilic, Britta Natterer, Petra Schlossbauer, Ulla Schlossbauer; Melanie Breyer, Lisa Hahn, Vanessa Hening, Rebekka Menzel, Goga Renk, Simone Roesch, Lisa Steinle; Narrenvater Hardy, Narrenmutter "Wilfriede"; Daniel Blocher, Dominik Buser, Mathias Hahn, Fabian Humernick, Gerhard Kohler, Moritz Kohler, Daniel Straub, Thomas Zimmermann; Organisation, Moderation: Gabi Lemke; Technik: Ferdinand Breyer.