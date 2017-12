Überlingen Für ältere Überlinger Schüler gibt es kein Obst und Gemüse mehr

Schulen und Kindergärten der Stadt wurden viele Jahre gratis verorgt. Jetzt fehlt das Geld, weil Sponsoren absprangen.

Gesunde Lebensmittel in den Schulen zu verteilen, ist für das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB) eigener Aussage nach eine Herzensangelegenheit. Bislang wurden nicht nur Kindergärten und Kindertagesstätten, sondern auch Schulen aller Klassenstufen in Überlingen beliefert. Aufgrund finanzieller Engpässe können nun jedoch nicht mehr alle Kinder mit Obst und Gemüse versorgt werden.

Ab der fünften Klasse ist Schluss: "Wir können aus finanziellen Gründen einfach nicht mehr alle Jahrgänge bedienen", sagt der Geschäftsführer des KOB, Manfred Büchele. Zu Beginn des Programms hätte das Kompetenzzentrum einen größeren Teil der Fördermittel von der Europäischen Union bekommen. Da in den letzten Jahren viele andere Länder die Fördergelder beantragten, bleibe für jedes Land insgesamt weniger Geld übrig.

Einen weiteren Grund die höheren Klassenstufen nicht mehr beliefern zu können, sieht Büchele im fehlenden Sponsoring: "Leider sind die Stadtwerke in Überlingen abgesprungen. Ich fände es schön, wenn sie sich das noch einmal überlegen und wieder einsteigen", sagt Büchele. Seitdem die Unterstützung weggefallen ist, müsse die KOB und drei Landwirte aus dem Überlinger Umland die Schulen eigenständig versorgen. "Wir sind dann einfach an unsere Grenzen gestoßen und mussten handeln", erklärt der Geschäftsführer der KOB.

Für das Stadtwerk sei die finanzielle Last zu groß geworden, erklärt Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtwerks am See, den Rückzug. Er schließe indes eine erneute Unterstützung des Schulfruchtprogramms zwar nicht kategorisch aus, "jedoch haben wir unsere Gelder auf andere Initiativen verteilt. Wir machen immer unterschiedliche Dinge und haben ins Schulfruchtprogramm bereits üppiges Geld investiert." Der Strom- und Gasanbieter EnBW hatte das Projekt bis 2014 noch unterstützt. Aufgrund wirtschaftlicher Schieflage stellte der Energielieferant sein Engagement ein.

Zum 1. August 2017 wurde das EU-Schulobst- und -gemüseprogramm und das EU-Schulmilchprogramm zum neuen EU-Schulprogramm zusammengeführt. Viele Kinder können sich seitdem nicht nur über Obst und Gemüse, sondern auch über Milchprodukte freuen. Das neue Programm läuft laut Büchele jedoch schleppend an, denn bislang seien nur etwa ein Drittel aller teilnehmenden Institutionen auch an Milchprodukten interessiert. "Der hohe logistische Aufwand schreckt viele ab. Wir liefern die Produkte nur bis zur Schule. Die Hausmeister sind dann mit der Lagerung und Verteilung oft überfordert", erklärt der Geschäftsführer der KOB. Die Ergänzung von Milchprodukten ist für das Kompetenzzentrum trotz fehlender Sponsoren erschwinglich. Die EU trenne die Fördertöpfe für Obst und Milch streng und "wenn wir damit die Möglichkeit haben unsere Produktpalette zu erweitern, dann tun wir das natürlich." Vielleicht komme bald auch Käse hinzu.