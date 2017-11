Überlingen "Fühl dich stark, aber nicht unsterblich": Simon Gietl über Expeditionen in den Bergen

Der Profibergsportler Simon Gietl beeindruckte das Publikum in Nußdorf mit seinem Vortrag über Expeditionen und dramatische Erlebnisse.

Überlingen – Auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle nahm Simon Gietl sein Publikum im Nußdorfer Dorfgemeinschaftshaus mit. Der Extrembergsteiger aus Südtirol berichtete in seinem Vortrag "Fühl dich stark, aber nicht unsterblich" von den Höhepunkten seiner Expeditionen und persönlichen Tragödien. "Ein unglaublich authentischer Sportler – es ist als würde man ein Abenteuer von zu Hause aus erleben", resümierte Markus Siller aus Überlingen nach der Veranstaltung.

So nahm Gietl sein Publikum auf eine Expedition nach Patagonien mit, auf die er mit seinem Freund Gerry Fiegl 2014 gestartet war. Nachdem das Duo erfolgreich den Cerra Standhart bestiegen hatte, wagten sie den Aufstieg auf den Fitz Roy. In 31,5 Stunden seien sie nicht nur an ihre Grenzen gegangen, sondern hätten auch ihre Freundschaft gestärkt, meinte Gietl. Anhand des multimedialen Vortrags war der Zuhörer selbst Teil der gefährlichen Expedition. "Das wir uns das freiwillig antun", fragen sich nicht nur Gietl und Fiegl im Video, sondern während des gesamten Vortrags wohl auch so mancher im Publikum. Während sich die beiden Sportler im Film durch Eis und Schnee kämpften, fühlte man mit den sympathischen jungen Bergsteigern mit und war schließlich auch als Zuschauer euphorisch, als die beiden den Gipfel erreichen. "Wir haben uns kurz als Helden gefühlt", sagte Gietl mit einem Unterton, der schon das Drama andeutete, das danach in sein Leben hereinbrach.

Simon Gietl erzählte sichtlich gerührt von dem tödlichen Absturz seines guten Freundes Gerry Fiegl im Oktober 2015. Nachdem man mit beiden gelacht und ein Abenteuer erlebt hatte, herrschte nun Stille im Publikum. "Bei jedem Vortrag ist Gerry so dabei und er wird nicht vergessen", betonte der zweifache Familienvater. Der Verlust habe ein Loch in sein Leben gerissen und er sei vor der Entscheidung gewesen, ob er je wieder auf einen Berg steigen werden: "Ich habe nicht nur die Verantwortung meiner Familie gegenüber, sondern auch gegenüber mir selbst, glücklich zu sein." Und glücklich fühle er sich vor allem beim Klettern. Erst mit 18 Jahren ist der gelernte Tischler beim Trampen zum Klettern gekommen. Während der Autofahrt erzählte ihm der Fahrer von der Faszination Klettern und steckte ihn mit dem Virus an, der Klettern zu seiner Leidenschaft machte.

Mit beeindruckenden Bildern berichtete er von der erfolgreichen Erstbegehung des La esfinge in Peru, aber auch von der abgebrochenen Gipfeltour in Alaska. Zum Strahlen bringen den Südtiroler dann aber schließlich die Dolomiten: "Die Dolomiten sind mein Büro." Aber der Extremkletterer führt nicht nur regelmäßig Gäste als Bergführer über die Drei Zinnen, sondern sucht auch im heimatlichen Kletterrevier nach neuen Herausforderungen. So bestieg er nicht nur die komplette westliche Traverse der Drei Zinnen in neun Stunden, sondern kann auch eine Erstbegehung vorweisen. Hier sei es ihm wichtig, zu klettern, wie es die Alten vorgemacht hätten – mit Herzblut und minimaler Ausstattung. "Simon Gietl hat eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit und ich bewundere seine Einstellung zum Klettern. Er hat Achtung vor dem Berg", meinte Tom Meissner-Braun von der DAV-Sektion Überlingen, die den Vortrag organisierte.

Zur Person

Simon Gietl ist im Ahrntal in Südtirol zu Hause. Dort lebt der zweifache Familienvater, wenn er nicht auf Expedition in Patagonien, Grönland, Indien oder China unterwegs ist. Gietl ist begeistert von der Kletterwelt mit Erstbegehungen und Touren unter anderem im Unesco-Weltnaturerbe der Drei Zinnen. Auch neue Touren an der Geierwand, am Heilig Kreuzkofel, an der Eiger Nordwand und am Piz Dander kann er für sich verbuchen. Der 32-jährige Extrembergsteiger und Bergführer hat mit 18 Jahren das Klettern für sich entdeckt.