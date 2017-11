Überlingen Friedhofbesuch: Spaziergang an einem lebendigen Ort

Der Überlinger Friedhof ist für Johannes Windschnurer, der die buchstäbliche Grabes-Stille sehr schätzt, dennoch auch ein sehr lebendiger Ort. Weit über 1000 Arbeitsstunden verbringt der Friedhofsgärtner im Jahr dort und er kennt die Geschichten hinter den Kreuzen, den Steinen und den in Stein gemeißelten Inschriften.

Johannes Windschnurer trifft viele Menschen, oft schon am sehr frühen Morgen, an diesem stillen Ort mitten in der Stadt. Etwa 20 Frauen kämen im Sommer bereits um 7 Uhr, um an die Gräber ihrer Angehörigen zu treten, Blumen zu bringen, zu beten oder um Zwiesprache zu halten. Windschnurer kennt sie alle und unterbricht oft seine Arbeit an den Gräbern, um einen kurzen Schwatz mit den Besuchern zu halten.

Viele Touristen streifen dann während der Saison durch die verschiedenen Abteile des 487 Jahre alten Friedhofs, die ältesten davon liegen unweit der Friedhofskapelle. Die Besucher gehen entlang der sogenannten Benzin-Mauer, westlich des Hauptweges. Sie hat ihren Namen vom Stifter-Ehepaar namens Benzin. Alle suchen sie die Grabstätte des berühmten deutschen Lyrikers Ernst Georg Jünger auf, der 1977 in Überlingen starb. Der Friedhof liegt auf dem Gartenlehrpfad Überlingens und die Besucher seien regelrecht ergriffen von seiner Schönheit und Vielfalt, freut sich der Friedhofs-Gärtner.

"Über 100 Jahre alte Buchsbaum-Säulen stehen hier. Diesem großen alten Friedhof wohnt ein Zauber inne, der mich auch außerhalb meiner Arbeit immer wieder anzieht", erklärt Johannes Windschnurer. An diesem Sonntag im November hat er seinen kleinen Sohn Maximilian mitgebracht. Die beiden stehen am Grab von Julian Seyfried, dem jungen Basketballer, der 2010 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Sein Grabstein ist eine Art Murmel-Spiel-Turm, langsam rollt die weiße Ton-Kugel von oben nach unten. Ein Sinnbild für das Leben könnte dies sein, mutmaßt Windschnurer. Sein Sohn hat Freude am Spiel.

Mit dem Kind auf dem Friedhof zu sein ist für den Friedhofsgärtner ganz normal. "Unser Friedhof ist eine Begegnung von Leben und Tod, nichts Dunkles liegt an diesem Ort, aber es gibt schon auch schwere Momente hier für mich. Der Tod eines Kindes oder einer jungen Mutter berührt mich immer ganz besonders", erklärt Windschnurer, während der Weg entlang der Kindergräber führt. Er bleibt stehen am Grab eines sechsjährigen Jungen, der 2015 bei einem Bade-Unglück ums Leben gekommen ist.

Engel und Spielzeug findet sich auf Gräbern und so mancher Stein lässt auf das Leben des Verstorbenen schließen. Orgelpfeifen, eine Gitarre aber auch ein Segelboot oder ein Flugzeug – in Stein gehauene Erinnerungen. Das ganze mittelalterliche Stadtbild Überlingens findet sich gar als Relief auf einem Grabstein vor dem großen Jesus-Kreuz, rechts am Hauptweg.

"Letzter End blüht Heil" ist die Lieblings-Inschrift des Gärtners. Windschnurer zeigt Gräber, die wie ein kleiner Garten angelegt sind. Auf einer Hecke sitzt eine schwarz-weiß-getupfte Amsel und blickt keck zu ihm hinüber. "Die kenn ich auch, die ist seit einem Jahr hier", lächelt Windschnurer. Ja, die Eichhörnchen raubten ihm schon manchmal den letzten Nerv, wenn sie unablässig seine Arbeit auf den Gräbern zerscharren – und doch wohnten sie hier und er erfreue sich auch an den emsigen Gesellen, sagt er.

Die Vielfalt des Überlinger Friedhofs zeigt sich nicht nur in den unterschiedlichen Abteilen, dem alten und dem neuen Teil, der in den 1960er Jahren entstand, oder der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten, wie der "Kolumbarien" genannten Urnenwand. Am Grab des persischen Dichters Djamarani, der Stein mit den arabischen Schriftzeichen steht direkt neben einem christlichen Kreuz, zeigt sich noch etwas Anderes. Folgt man dem Hauptweg etwas bergan, findet man die Grabstätte einer Chinesin mit fremd wirkenden Schriftzeichen, etwas entfernt die einer Muslima. Muslime werden, entsprechend ihres Glaubens, in einer bisher unberührten, also frischen Grabstelle beerdigt, sagt Johannes Windschnurer. Dann kommt das Abteil, in dem früher Russland-Deutsche bestattet wurden.

Der Facettenreichtum des Friedhofs zeigt sich auch in der immer mehr individualisierten Grabgestaltung. Vom klassischen gusseisernen Kreuz bis hin zu modern gestalteten Steinen und Skulpturen. Am Ausgangspunkt des Spaziergangs, unweit des Haupttores und am Ende der Reihe der Ehrengräber der Kriegs-Opfer, fällt eine Skulptur auf, die Josef von Reichlin-Meldegg zeigt, einen bedeutenden Bürger der Stadt, gestorben 1886.

Ein Friedhof ist ein Ort für alle Menschen, denn der Tod verbindet. "Ich lebe und ihr sollt auch leben", steht über dem Jesus-Kreuz an der Friedhofskapelle. Oder um es mit den Worten von Friedhofsgärtner Johannes Windschnurer zu sagen: "Der Friedhof ist für mich auch ein lebendiger Ort."

Zur Person

Johannes Windschnurer stammt aus Villach in Kärnten. Er ist Gartenbauer und Landschaftsgärtner und Mitinhaber des Blumenhaus Herfurth in der Friedhofsstraße in Überlingen. Seit 2007 betreut Windschnurer über 200 Gräber auf dem Stadtfriedhof. Die intensivsten Monate sind für ihn der Oktober, die Zeit vor Allerheiligen und die Wochen vor Ostern. (sma)