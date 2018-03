vor 3 Stunden SK Überlingen Frau mit Messer sorgt an der Wiestorschule für Aufregung

Rektor Jürgen Mattmann ruft zu Besonnenheit auf: Von der psychisch verwirrten Frau, die am Dienstag Schüler beschimpfte und mit einem Messer bedrohte, gehe derzeit keine Gefahr aus. Er bittet in einem Brief an die Eltern darum, beruhigend auf die Kinder einzuwirken.