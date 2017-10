In Reaktion auf den Kommentar "Streit macht Sinn" von Redaktionsleiter Stefan Hilser, wehrt sich die Fraktion LBU/Die Grünen gegen die Interpretation, als "Beckers Hausmacht" hätten sie in der Amtszeit von Sabine Becker eine Streitkultur im Gemeinderat verhindert.

Die Fraktion LBU/Die Grünen reagiert auf den Kommentar "Streit macht Sinn" von Stefan Hilser in der gestrigen Ausgabe und kritisiert den Satz "Seit LBU/Die Grünen nicht mehr als Beckers Hausmacht herhalten müssen, herrscht eine neue und gute Streitlust". Fraktionssprecherin Marga Lenski schreibt: "Der Kommentar bringt 'Harmonie' der Fraktionen zu Zeiten von OB Becker in Zusammenhang mit einer 'Hausmacht LBU/Die Grünen'. Dann wären es aber doch die anderen Fraktionen gewesen, die sich uns zugunsten der 'Harmonie' untergeordnet hätten. Diese Vorstellung erscheint uns ebenso abwegig wie die einer 'herhaltenden Hausmacht LBU/Die Grünen'."

Richtig sei, dass es in den letzten Jahren von OB Becker große Einstimmigkeit der Fraktionen vor allem bei einem Thema gab, "das alle anderen Themen völlig in den Schatten stellte", nämlich Platanenallee und Ufermauer. "Diese 'Harmonie' mag für den einen oder anderen besorgniserregend gewesen sein, aber jede Fraktion hat hierzu ihre eigenen, sorgfältig begründeten Argumente ins Feld geführt", heißt es in der Stellungnahme.

Die Fraktion LBU/Die Grünen nehme für sich und für alle anderen Fraktionen das "ernsthafte Bemühen" in Anspruch, über Beschlussvorlagen der Verwaltung sachlich, ihren Überzeugungen folgend und in Austausch mit der Bürgerschaft zu entscheiden. "Ob am Ende dann große Einstimmigkeit herrscht (wie bei Platanen und Ufermauer), oder Fraktionen unterschiedlicher Meinung sind (wie beim Parkhaus Therme) oder der Riss durch einzelne Fraktionen geht (wie beim Standort Anschlussunterbringung), das ergibt sich dann eben so, wie es sich ergibt.

Wir nennen es unabhängige Meinungsbildung."