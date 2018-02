Überlingen Fragen um Chantilly-Platz und Überlinger Eisbahn weiter offen

Diskussionen um Eisbahn und Motorradparkplatz, weil Stadtverwaltung auf Fragen unklare Antworten gibt

Seitdem Oberbürgermeister Jan Zeitler im Gemeinderat am Mittwoch, 24. Januar, bekannt gegeben hat, dass die Eisbahn "Üb on Ice" dieses Jahr, aufgrund von Bauarbeiten am Landungsplatz, an den Chantilly-Platz verlegt werden soll, entwickelte sich in Überlingen eine rege Debatte. Die Stadt gab auf zahlreiche Fragen des SÜDKURIER nur unklare Antworten. Einiges ist deshalb noch ungeklärt.

Fakt ist: "Üb on Ice" wird 2018 am Chantilly-Platz stattfinden. So will es OB Zeitler. Fakt 2: Den Umbau des Platzes wird die Stadt bezahlen, so teilte es ihr Pressesprecher mit. Fakt 3: Die Stadt will die Baumwurzeln der Kastanien fachgerecht schützen, so ihre Ankündigung. Fakt 4: Der Chantilly-Platz wird für die Landesgartenschau umgestaltet. Die Stadt übernehme die Kosten für den Umbau des Platzes, weil die Arbeiten für die Landesgartenschau sowieso anstünden. Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger am Montag dieser Woche: "Grundvoraussetzung für das Angebot der Verlagerung Üb on Ice auf den Chantilly-Platz war der Gremienbeschluss zur Verlagerung der Motorradparkplätze von den Seeschulen in Richtung Chantillyplatz sowie der Umgestaltung des Platzes für die Landesgartenschau."

Tatsächlich Motorräder unter den Kastanien? Diese Rückfrage beantwortete Wiedemer-Steidinger gestern, wieder schriftlich: "Die Motorradparkplätze werden voraussichtlich im Anschluss zu den Kurzzeitparkplätzen angelegt." Doch wo genau das sein soll, schreibt er nicht. Den Chantilly-Platz verortet er hier: "Er schließt im Osten an die großen Kastanien an und reicht bis an den Kreisel und die Kurzzeitparkplätze." Zur Klarheit trägt auch dieser Satz von gestern nicht bei. "Es gibt derzeit noch keine konkreten Planungen seitens der Stadt und der LGS-GmbH."

Im Internet drücken Überlinger ihren Unmut aus. Ein Leser kommentiert: "Auf diesem schönen Platz Motorräder kann ich mir noch nicht vorstellen." Ein anderer schlägt ein Jahr Pause für die Eisbahn vor.