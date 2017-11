Überlingen Fördervereinsvorsitzender zum Umbau der Kellerwerft: "Das wird schon ein bisschen spektakulär"

Niklaus Waser, Vorsitzender im Förderverein Yachtsport Überlingen, spricht im SÜDKURIER-Interview über die (Finanzierungs-)Pläne zum Umbau der Kellerwerft.

Herr Waser, wie kommen die Pläne zum Umbau der Kellerwerft voran?

Gut. Wir sind im Endspurt und versuchen gerade, die letzten Voraussetzungen zu schaffen, dass es mit den Bauarbeiten bald losgeht.

Woran hakt es noch?

Wir haben viele Dinge schon erreicht. Wir haben die Baugenehmigung, die wasserrechtliche Genehmigung, ein Lärmschutz- und ein Brandschutzgutachten. Was jetzt noch fehlt, das sind genügend Mitglieder in unserem Förderverein, mit denen wir die Finanzierung auf solide Füße stellen können. Wir stemmen ein Finanzierungsvolumen, das sich über die Pachteinnahmen allein nicht rechnen lässt.

Wie läuft die Suche nach Mitgliedern?

Sie läuft gut, wir wachsen. Als Förderverein haben wir kein Vereinsleben im eigentlichen Sinne. Wir suchen nach Mitgliedern, die wie wir von einer neuen Attraktion träumen, die es am Bodensee noch nicht gibt.

Wie lautet der aktuelle Mitgliederstand?

Wir haben erst kürzlich mit der Mitgliedersuche angefangen, derzeit sind wir bei knapp 30 Mitgliedern. Das Ziel lautet, bis Endes des Jahres auf mindestens 60 zu kommen. Wir sind zuversichtlich.

Wie hoch sind die Baukosten und wie wollen Sie sie finanzieren?

Es wird hoffentlich deutlich unter zwei Millionen Euro bleiben. Unser Finanzierungskonzept sieht vor, dass wir rund die Hälfte des Kapitaldienstes über die Pachteinnahmen bedienen, die wir für den Gastrobereich und die Werft erzielen. Den anderen Teil über Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und anderen Zuwendungen. Mit potenziellen Pächtern haben wir bereits Vorverträge abgeschlossen, so dass die Einnahmenseite von dieser Seite her bereits gesichert ist.

Knapp 30 Mitglieder haben Sie, 60 benötigen Sie. Wie hoch ist der Jahresmitgliedsbeitrag?

600 Euro, das ist aus unserer Sicht ein angemessener Satz.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Mitgliederzahl zu verdoppeln, könnten Sie dann alternativ den Mitgliedsbeitrag verdoppeln?

Das geht nicht, irgendwann verliert man die Gemeinnützigkeit, wenn der Beitrag zu hoch ist. Wir haben uns da vom Finanzamt beraten lassen.

Warum sind Sie jetzt erst aktiv auf Mitgliedersuche gegangen?

Weil wir uns vorgenommen haben, erst alle Voraussetzungen für den Bau der Gläsernen Werft zu schaffen, damit wir etwas in der Hand haben, womit wir für eine Mitgliedschaft werben können.

Ende Dezember läuft eine letzte Frist der Stadt aus, bis zu der Sie mit dem Bau beginnen müssen. Gelingt das?

Wir gehen fest davon aus und sind absolut guter Dinge, weil uns nicht mehr viel dafür fehlt. Die größte Herausforderung waren die Baugenehmigungen, weil in solch einer Lage die Inbetriebnahme einer alten Werft natürlich Diskussionen mit der Nachbarschaft erzeugt. Diese haben alle Beteiligten mit Geduld und gegenseitigem Verständnis geführt. Wir haben alle Schwierigkeiten ausgeräumt und Maßnahmen ergriffen, um die Belastungen für die Nachbarn zu reduzieren. Wir haben eine gute Lösung gefunden, die Voraussetzung war für die Baugenehmigung.

Hatten Sie sich ein anderes Zeitmanagement vorgestellt?

Wir gingen davon aus, dass alles schneller geht. Die Dauer des Projekts, und dass wir nach drei Jahren immer noch dran sind und uns intensiv für das Projekt einsetzen, darf gerne als Zeichen dafür gewertet werden, dass wir fest an die Realisierung glauben.

Momentan wird öffentlich darüber diskutiert, warum andere Interessenten an der Kellerwerft im Gemeinderat nicht vorgestellt wurden. Wussten Sie von den anderen?

Wir haben uns gar nicht die Frage gestellt, ob es andere Interessenten gibt. Wir haben unsere Ideen entwickelt und von der Stadt die Rückmeldung erhalten, dass grundsätzlich ein Interesse daran besteht, weil mit unserem Konzept der Charakter der Kellerwerft erhalten bleibt, und weil wir ein gemeinnütziger Verein sind. Um keinen Interessenkonflikt zu haben, hat sich mein Vorstandskollege Raimund Wilhelmi, der ja im Gemeinderat sitzt, deshalb auch zu jeder Zeit aus der Diskussion im Gemeinderat herausgehalten und gegebenenfalls den Sitzungssaal verlassen.

Inwieweit andere ernsthafte Interessenten existieren, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass von Seiten der Taucher Interesse bekundet wurde, die in diesem Bereich insbesondere einen Bedarf an Toiletten und Sanitärräumen haben. Diesen Wunsch hat man uns als Pflicht auferlegt und im Erbbaupachtvertrag für das Grundstück festgeschrieben.

Wie geht es nun weiter?

Wir wollen das Konzept, das wir uns ausgedacht haben, verwirklichen. Wir sind absolut davon überzeugt davon, dass wir die letzten Meter, nachdem wir viele Hürden schon überwinden konnten, auch noch schaffen. Wir führen seit Wochen Termine mit Bauunternehmern, so dass zeitnah ein Spatenstich stattfinden kann. Unser Architekt, Klaus König, macht derzeit die Detailplanung. Alle Signale stehen auf Grün.

Die Öffentlichkeit macht sich an dieser prominenten Stelle natürlich Gedanken darüber, was passieren würde, wenn Ihnen auf halbem Wege das Geld ausgeht. Welche Sicherheiten haben Sie?

Der Verein selber hat keine Sicherheiten, das ist dem Konstrukt des Vereins geschuldet. Deshalb sind wir auch so vorsichtig und konservativ in unserer Finanzplanung. Vielleicht sind wir deshalb nicht ganz so schnell unterwegs, wie es ein privater Bauherr sein könnte, vielleicht machen wir es aber auch ein bisschen gewissenhafter.

Wer sind Ihre potenziellen Pächter?

Ich kann heute keine Namen nennen. Doch bei der Gastronomie sind es drei, bei der Werft zwei Interessenten. Alle fünf haben Erfahrung in ihrer jeweiligen Branche, es ist kein Start-Up dabei. Wir wollen sicherstellen, dass es langfristig läuft und die Pachteinnahmen fließen.

Wie muss man sich das Bauwerk vorstellen?

Wir werden es auf den heutigen Stand der Technik bringen. Im jetzigen Zustand hat es kein Fundament, nur nackten Erdboden, keine Heizung, keine Isolation. In Teilen ist es einsturzgefährdet. Wichtig bei allen Überlegungen: Der Charakter des Gebäudes bleibt erhalten, mit Quergiebel im hinteren Bereich und vorne einem längeren Teil mit Werfthalle und angeschlossenen Werkstattträumen. Man kann im Inneren vom Gastraum aus in die Werft schauen. Das wird schon ein bisschen spektakulär.

Zur Person

Niklaus Waser ist 48 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Kindes. Er wohnt seit 2005 mit seiner Familie in Überlingen und arbeitet als Manager bei IBM in München. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Yachtsport Überlingen, der 2015 gegründet wurde mit dem Ziel, die historische Kellerwerft im Überlinger Strandweg zu sanieren und als „Gläserne Werft“ zugänglich zu machen, mit öffentlich zugänglichem Vereinsheim und der Möglichkeit, Bootsbauern bei der Arbeit zuzuschauen. Privat segelt Niklaus Waser klassische Yachten, ihm selber gehört eine Yacht aus dem Jahr 1928. Er war viele Jahre im Vorstand der Seglergemeinschaft Überlingen aktiv. (shi)