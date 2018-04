Überlingen Flüchtlingshelfer und Arbeitgeber verärgert: Remzie und Metje Lika sollen abgeschoben werden

Remzie und Metje Lika, kamen vor dreieinhalb Jahren aus dem Kosovo nach Überlingen. Mittlerweile sind sie gut integriert und haben feste Arbeitsplätze. Obwohl die Härtefallkommission sich für einen Verbleib in Deutschland ausgesprochen hat, werden die beiden Schwestern Ende April abgeschoben – das sorgt bei ihren Unterstützern für Unverständnis.

Gunter Schwarz packt sich an den Kopf: "Hier werden die Interessen der Arbeitgeber und die eines jeden Steuerzahlers mit Füßen getreten." Der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer meint damit die bevorstehende Abschiebung von Remzie und Metje Lika. Ende des Monats sollen die Geschwister in ihre Heimat, den Kosovo, ausgewiesen werden.

Geschichten über gut integrierte und zur Ausreise aufgeforderte Flüchtlinge gibt es viele. Das Besondere am Fall der 29-jährigen Remzie und der 35-jährigen Metje ist aber, dass der Härtefallausschuss nach eigener Prüfung dem Innenministerium eine Empfehlung für den Verbleib der Schwestern in Deutschland ausgesprochen hat. Bemerkenswert dabei, dass der Ausschuss ohnehin bloß bei fünf Prozent der Fälle eine positive Bescheidung nahelegt. Die Härtefallkommission würdigte die persönlichen Fluchtgründe und den Integrationswillen.

Ehemaliger Vorsitzender ärgert sich über Innenministerium

Bis Ende März 2018 war Edgar Wais der Vorsitzende des Gremiums. Zum Abschied nach zwölf Jahren im Amt ärgerte sich der frühere Chef des Landkreistags über die zunehmende Strenge. Während im Jahr 2016 noch 94 Prozent der Empfehlungen entsprochen wurde, waren es 2017 nur noch 61 Prozent. Tendenz sinkend. "Wenn man eine Kommission aus zehn Leuten zusammenruft, die streng vorgeht und sich viele Gedanken macht, darf man erwarten, dass ihre Vorschläge umgesetzt werden", ließ sich Wais in der Stuttgarter Zeitung zitieren. Die Bevölkerung erwarte heute, dass nicht asylberechtigte Flüchtlinge sofort in ihre Heimat zurückkehren. „Dieser Druck lastet auf Innenminister Thomas Strobl", so Wais. Als "feige" bezeichnet Schwarz das Verhalten Strobls.

Aus dem Kosovo flüchteten Remzie und Metje Lika vor dreieinhalb Jahren nach Deutschland. Über Karlsruhe und Heidelberg kamen sie schließlich nach Überlingen. Dort lernten sie zunächst ein halbes Jahr lang die deutsche Sprache, die sie mittlerweile sehr gut beherrschen. Dies war die Grundlage für ihre Vollzeit-Jobs in der Gastronomie, denen sie noch immer nachgehen.

Vermittelt wurden die Arbeitsstellen von Gunter Schwarz. "Ich kenne in Überlingen die meisten Unternehmer", verrät der Ruheständler und stellt klar "kein Sozialfuzzi" zu sein: "Ich denke hier zu 50 Prozent", sagt er und korrigiert, „naja, zu 51 Prozent an die Interessen der Arbeitgeber."

Der Kontakt zu den kosovarischen Schwestern kam durch Roland Hipper zustande. Der stellvertretende Vorsitzende des TC Überlingen lud Flüchtlinge zu einem Schnuppertraining auf den Tennisplatz ein. Mit dabei waren Remzie und Metje Lika. "Bei den beiden hat man sofort gemerkt, dass sie sich einbringen wollen", sagt Hipper rückblickend. Dieser nahm sodann Kontakt zu Schwarz auf bat um Vermittlung.

Bis Ende April sollen die beiden das Land verlassen

Und dennoch: Am 13. März dieses Jahres kam der Ablehnungsbescheid. Bis Ende April sollen die beiden Flüchtlinge das Land verlassen. Die Begründung ist einfach: Der Kosovo zählt als sicheres Herkunftsland. Doch ist die Lage im Fall der beiden Schwestern vielschichtiger. Die Frauen wurden persönlich bedroht. Und das sei keine bloße Behauptung, sondern bereits anerkannt, wie Gunter Schwarz sagt.

"Wir sind nicht wegen der Arbeit nach Deutschland gekommen", betont Remzie Lika, die im Kosovo eine Stelle als Pflegerin hatte und in diesem Bereich auch eine Ausbildung beginnen möchte. "Sie würde auch sofort einen Platz bekommen, hätte sogar drei zur Auswahl", ergänzt Gunter Schwarz. Er empfindet die Entscheidung des Innenministeriums als aberwitzig: "Die beiden erfüllen durch die Arbeitsstelle und die Sprachkenntnisse ohnehin die Voraussetzungen dafür, um nach einem Antrag beim Konsulat im Kosovo nach Deutschland zu dürfen." Dies würde allerdings Monate dauern.

In der Zwischenzeit kommen dem Weinhaus Renker in Remzie und dem Seehotel Schäpfle in Metje Lika unmittelbar zu Saisonbeginn wertvolle Arbeitskräfte abhanden. Dass sie wieder zurück nach Deutschland wollen, steht für die Frauen außer Frage. "Unsere Vermieterin hat uns sogar versprochen, ihre Wohnung so lange freizuhalten und nicht weiterzuvermieten", sagt Remzie. Auch Anna Schmadtke würde ihrer Angestellten im Seehotel Schäpfle sofort wieder einen Job geben, wenn sie zurückkommt: "Ich habe das Gefühl, dass Metje bloß ein Bauernopfer ist. Sie hat sich unglaublich gut integriert, ist mit anderen Mitarbeitern befreundet, zuverlässig und einfach so nett." Auf Anna Schmadtke kommt zum menschlichen Verlust noch ein weiteres Problem hinzu: "Wir haben Metje fest eingeplant und es in der Gastronomie nicht so einfach, gutes Personal zu finden. Schon gar nicht so kurzfristig, schließlich läuft die Saison nun an."

"Die Ansätze einer wirtschaftlichen und sprachlichen Integration im Falle der beiden Frauen aus dem Kosovo sind allein nicht ausreichend", sagt Carsten Dehner, Sprecher des Innenministeriums, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Und weiter: "Auch die kurze Aufenthaltsdauer von gerade einmal drei Jahren spricht gegen einen weiteren Verbleib im Bundesgebiet. Eine Reintegration im Heimatland ist durchaus zumutbar. Die Asylanträge der beiden Frauen wurden bereits vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Diese Entscheidungen sind bestandskräftig."

Angesprochen auf die offensichtlich zunehmend striktere Vorgehensweise im Umgang mit den anerkannten Härtefällen, gibt Dehner keine darauf Bezug nehmende Antwort. Roland Hipper kann es nicht nachvollziehen. "Die beiden sind doch unsere Star-Flüchtlinge, besser als mit Remzie und Metje kann es nicht laufen." Und Gunter Schwarz macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, wenn er sich in Rage redet. "Hier ziehen alle an einem Strang, wir investieren viel Zeit und Mühe. Machen das aber auch gerne, wenn es so läuft bei den Schwestern", sagt Schwarz, der es dann auf den Punkt bringt: "Jetzt folgt die Abschiebung und wir werden so hingestellt wie dumme Jungen."

Härtefallkommission

Die Härtefallkommission des Landes ist ein vom Innenministerium eingerichtetes Gremium, das aus zehn berufenen Mitgliedern besteht. Auf Antrag beraten diese nach Aktenlage über eine Aufenthaltsgewährung für Ausländer aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen. Die Härtefallkommission hat beratenden Charakter und verfügt damit über keine Entscheidungskompetenz. (che)