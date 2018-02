Überlingen Firmen beklagen hohe Preise für Gewerbe-Immobilien

Unternehmer sorgen sich wegen Kosten für Gewerbe-Immobilien und dem Defizit an Wohnraum. Das ist ein Ergebnis der IHK-Umfrage zur Standortzufriedenheit. Ein weiteres Ergebnis: Das Image der Region und der hohe Freizeitwert sind wichtige Stärken.

Echte Überraschungen brachte die Umfrage zur Standortzufriedenheit der Unternehmen nicht, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben jetzt vorstellte. Thematisiert wurden die vier Themenbereiche Infrastruktur/Verkehr, Fachkräfte/Bildung, Attraktivität und Kosten. Kritik übten die Firmen an den hohen Kosten für Gewerbeimmobilien und der mangelnden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen, aber auch am Defizit an Wohnraum und der Verkehrsinfrastruktur. Als Stärken gesehen werden die Versorgungssicherheit, der hohe Freizeitwert und das positive Image, wie IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Jany vor Vertretern der Unternehmen erläuterte. Jany baute den Verantwortlichen dabei eine Brücke zur positiven Interpretation mancher auf den ersten Blick bedenklichen Ergebnisse. Schließlich könne man die beklagten hohen Kosten für Gewerbeimmobilien und das Defizit an Wohnraum mit der hohen Attraktivität des Standorts in einen kausalen Zusammenhang bringen.

Zeitler: Offen mit Analyse umgehen

Nicht nur rund 70 Vertreter der Firmen konnte Geschäftsführer Sascha Damaschun in den Räumen des Naturkost-Großhandels Bodan zu der Präsentation willkommen heißen. Als gutes Zeichen zu Beginn des Jahres wertete Damaschun, "dass wir uns gemeinsam den Standortfragen zuwenden können". Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler, Wirtschaftsförderer Stefan Schneider und mehrere Gemeinderäte hörten sich die Resultate an und suchten das Gespräch. Einzelhändlerin Erika Koch begrüßte die Kollegen als Vertreterin in der IHK-Vollversammlung und verwies auf das wichtige Marketing für die Region.

Die Resultate konstruktiv aufzunehmen sicherte Oberbürgermeister Jan Zeitler den Unternehmen schon im Vorfeld der Präsentation zu. "Wir wollen völlig offen mit der Analyse umgehen", sagte Zeitler. "Wir werden den Austausch mit der IHK suchen und uns Gedanken machen, wie wir die Rahmenbedingungen verbessern können."

Parken bleibt ein Reizthema

Zunächst ging Peter Jany auf die Bevölkerungsentwicklung und die Pendlerströme ein, bei denen Überlingen einen Überschuss von 3000 Einpendlern aufweise. Als einen kritischen Faktor griff er die Gewerbesteuer heraus. Erstmals habe die IHK die Anteile der Gewerbesteuer am gesamten Steueraufkommen einer Kommune ermittelt und überraschende Ergebnisse erhalten. So liege Überlingen mit seinem Hebesatz von 370 Prozent zwar weit oben in der Region. Der Anteil an den Einnahmen der Stadt mache allerdings nur 28,6 Prozent aus, in Markdorf liege er mit 53 Prozent fast doppelt so hoch.

Die einzige Gemütsregung zeigte das Auditorium, als Jany über die Ursache nach den negativen Werten beim Parken spekuliert hatte. "Sie werden ja keine Parkplätze abgebaut haben", mutmaßte Jany und weckte damit Widerspruch. "Doch!", ertönte es postwendend und vielstimmig.

Einzelergebnisse der Umfrage: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit