Owingen Feuerwehr: Intensive Werbung um neue Aktive

Die Feuerwehr Owingen hat in den vergangenen Jahren durch intensive Werbung 20 neue Einsatzkräfte gewonnen. Das freut Kommandant Matthias Pasewaldt, der bei der Hauptversammlung zum Hauptbrandmeister befördert wurde.

Owingen (hpw) Erfolgreich stemmt sich die Freiwillige Feuerwehr Owingen dem Schwund an aktiven Mitgliedern entgegen. Sie konnte in den vergangenen Jahren einen Zuwachs von 20 neuen Einsatzkräften registrieren, wie Kommandant Matthias Pasewaldt bei der Hauptversammlung bilanzierte. Dies sei nicht zuletzt auf die Werbekampagne und die engagierte Öffentlichkeitsarbeit mit Aktionstagen zurückzuführen. Ungeachtet dessen werde man der Mitgliederwerbung weiterhin große Bedeutung zumessen, betonte der Kommandant, der seit Oktober 2014 an der Spitze der Wehr steht. Zwar sei der Mannschaftsstand mit 103 Aktiven im Grunde durchaus zufriedenstellend, erklärte Pasewaldt. Doch in Bezug auf die tatsächliche Tagesverfügbarkeit gebe es "noch Luft nach oben".

Respekt zollte Kreisbrandmeister Henning Nöh. Gleich zweimal rückte er den Kommandanten in den Mittelpunkt. Zum einen zeichnete er Matthias Pasewaldt für dessen 25-jährige Tätigkeit mit dem Ehrenzeichen in Silber aus. Zum anderen beförderte er ihn zum Hauptbrandmeister. Zum Löschmeister ernannte Henning Nöh den Aktiven Andreas Feige.

In seinem Ausblick nannte Kommandant Pasewaldt den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses als vordringlichste Aufgabe, die bis 2019 abgeschlossen werden soll. Aus einer Mehrfachbeauftragung von drei Architekturbüros war der Vorentwurf des Büros Prinz aus Ravensburg als Sieger hervorgegangen. Im Januar hatte sich der Bauausschuss mit Prinz auf einige Modifikationen verständigt, ehe der Gemeinderat das Ravensburger Büro mit der Entwurfsplanung beauftragte. Prinz hatte das Bürgerhaus "kultur|O" erstellt. Das Feuerwehrhaus wird im Bereich der neuen Mitte entstehen und das dortige Gebäudeensemble komplettieren.