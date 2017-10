Überlingen-Lippertsreute Feuer auf dem Hagenweiler Hof

Auf dem Hagenweiler Hof zwischen Lippertsreute und Bambergen brennt eine Scheune. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus wurde verhindert.

Auf dem Hagenweiler Hof zwischen Lippertsreute und Bambergen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Scheune, in der Stroh gelagert war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Menschen und Tiere wurden durch das Feuer nicht verletzt, die Maschinen rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Rund 100 Einsatzkräfte der Wehren aus Überlingen, Salem und Markdorf sowie des Deutschen Roten Kreuzes waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Probleme bereitete ihnen dabei die schlechte Wasserversorgung, die nur dazu ausreichte, das angrenzende Wohnhaus vor der Ausbreitung der Flammen zu schützen. Die Scheune brennt derzeit unter Kontrolle der Feuerwehr weiter ab.

In Kürze mehr hier.