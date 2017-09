Überlingen Felssicherung wird günstiger als berechnet

Das Angebot einer Firma für die ausgeschriebenen Arbeiten zur Felssicherung an der Bahnlinie zwischen Überlingen und Sipplingen liegt unter der Kostenberechnung. Das Ingenieurbüro Pfoser hatte Kosten von rund 248 000 Euro kalkuliert gehabt, das Angebot der Firma Jähnig lag mit 178 000 Euro um fast 30 Prozent darunter.

Überlingen (hpw) Es kommt eher selten vor, doch auch das gibt es: Das Angebot einer Firma für die ausgeschriebenen Arbeiten zur Felssicherung an der Bahnlinie zwischen Überlingen und Sipplingen liegt unter der Kostenberechnung. Sogar so deutlich, dass der eine oder andere Gemeinderat vor der Auftragsvergabe schon skeptisch war, was die Qualität der in Aussicht gestellten Leistungen angeht oder was möglich Nachforderungen angeht. Das Ingenieurbüro Pfoser hatte Kosten von rund 248 000 Euro kalkuliert gehabt, das Angebot der Firma Jähnig lag mit 178 000 Euro um fast 30 Prozent darunter. Wobei alle anderen Anbieter mit 303 000 bis 513 000 Euro mehr oder weniger kräftig über der Vorausrechnung lagen.

"Das springt ja geradezu ins Auge. Woran liegt das?", fragte Stadtrat Michael Wilkendorf (SPD) und Reinhard Weigelt (FDP) bekräftigte: "Das macht mich nervös." Deshalb wünschte sich Weigelt vom Bauamt schon jetzt, "ohne Aufforderung" die spätere Abrechnung der Arbeiten vorzulegen und dem Angebot gegenüber zu stellen. Ob es denn Erklärungen für den Unterschied gebe?

Der Auftrag sei unter fünf Fachfirmen beschränkt ausgeschrieben worden, erklärte Niko Clauß. Das wirtschaftlichste Angebot sei rechnerisch und fachlich geprüft worden. An zwei Positionen – darunter für die Absperrung der Straße während der Arbeiten – habe das beauftragte Unternehmen allerdings keine Kosten in Rechnung gestellt. "Wir haben ein Bietergespräch geführt, ob das Angebot auskömmlich ist", erläuterte Clauß. Das habe die Firma "klar bestätigt".

An zwei kritischen öffentlichen Flächen – einmal unterhalb der Aussichtsplattform in der oberen Goldbacher Straße unweit des Bahn sowie nahe der Bushaltestelle in Goldbach – soll der Fels mit einem Sicherungsnetz überdeckt werden, durch das hindurch sich das Gelände künftig auf natürliche Weise begrünen soll. Den Einwand von Wilkendorf, der Bewuchs stabilisiere den Hang doch, versuchte Baubürgermeister Matthias Längin zu entkräften. Es gebe Erkenntnisse, dass die Erdüberdeckung den darunter liegenden Fels auch lockern könne. Dieses Risiko wolle man mit der Maßnahme ausschließen.