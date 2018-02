Überlingen Felderhausparkplatz: Prüfantrag für Parkdeck verpufft

Ingo Wörners Prüfantrag für ein Parkdeck auf dem Felderhausparkplatz ist wieder zurückgezogen. Die Stadtverwaltung hält das Vorhaben aus Denkmalschutzgründen für nicht genehmigungsfähig. Andere Fraktionen hielten ohnehin wenig von einer weiteren Rolle rückwärts.

Noch immer wartet der Gemeinderat auf aussagekräftige Belegungszahlen für die drei Parkhäuser am Rande der Innenstadt, die er im April 2017 mit einem überfraktionellen Antrag eingefordert hatte, um fundierte Argumente in der Diskussion um die längst beschlossene weitere Verkehrsberuhigung zu haben. Denn schon im Juli 2016 hatte sich das Gremium ein Herz gefasst und sich vergegenwärtigt, dass einige wenige Parkplätze in der Innenstadt kein echtes Angebot sind, sondern nur einen meist erfolglosen Suchverkehr produzieren. Als Konsequenz sind die Stellplätze des Felderhausparkplatzes seit mehr als einem Jahr den Bewohnern und Beschäftigten vorbehalten.

Wie aus heiterem Himmel hatte Stadtrat Ingo Woerner (FDP) am 5. Februar einen Prüfantrag an die Verwaltung übergeben, die Errichtung eines neuen einfachen Parkdecks auf dem Felderhausparkplatz zu untersuchen. Obwohl Woerner nur wenige Mitstreiter gefunden hatte, darunter Udo Pursche (SPD), berichtete Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der IHK-Veranstaltung zur Standortqualität Überlingens vor den Gewerbetreibenden einen Tag später brühwarm, dass der Verwaltung ein solcher Antrag vorliege, als wolle er bei ihnen Hoffnungen wecken. Schließlich hatten die Zuhörer zuvor bei der Bewertung der Überlinger Parkplatzsituation hörbar gemurrt.

Woerners Vorstoß war allerdings kein langes Leben beschieden und wurde exakt zwei Wochen später nahezu stillschweigend beerdigt – in nicht-öffentlicher Sitzung. Sein Fraktionskollege Reinhard Weigelt und Udo Pursche zogen den Prüfantrag wieder zurück. Es sei aus seiner Sicht insbesondere darum gegangen, sagt Pursche, eventuell noch mehr Stellplätze für Innenstadtbewohner bereitstellen zu können. Baubürgermeister Matthias Längin habe dem Gremium allerdings klar gemacht, dass das angefragte Vorhaben aus denkmalschutzrechtlichen Gründen keinerlei Aussicht auf Genehmigung habe. Pursche: "Und wir wollen die Verwaltung ja nicht mit unnötigen Prüfaufträgen beschäftigen."

Ulf Janicke: "Eine Schnapsidee"

Ohnehin war Wörner mit der Idee bei den anderen Fraktionen auf keine große Zustimmung gestoßen. "Für mich wäre das eine 180-Grad-Wendung gegenüber unserer Beschlusslage", sagt Stadtrat Günter Hornstein. Bei der bewussten Entwidmung des öffentlichen Parkplatzes sei es zum einen um eine Verbesserung der Wohnqualität durch die Bereitstellung privater Stellplätze für Innenstadtbewohner gegangen. Zum anderen habe man gerade den Felderhausparkplatz als Hauptverursacher des Suchverkehrs gesehen, erklärt Hornstein. Dies mit einer Kehrtwende in Form einer Stahlkonstruktion in der Altstadt nun zu konterkarieren sei nicht vertretbar.

Für eine "Schnapsidee" hielt dies Ulf Janicke (LBU/Grüne), die nur als "Nebenwirkung der Fasnet" verstanden werden könne. "Es widerspricht gänzlich der beschlossenen und in Teilen bereits umgesetzten Maßgabe, den Parksuchverkehr in der Altstadt einzudämmen und die Parksuchenden in die bestehenden Parkhäuser zu bringen", sagte Janicke. Daneben wäre aus seiner Sicht eine Aufstockung aus Lärmschutzgründen "sicher nicht erlaubt" und auch "aus städtebaulicher und optischer Sicht völlig unvertretbar". Völlig unzumutbar sei es denen, die erst vor kurzem die Plätze angemietet hätten. Über neue Aktivitäten in Sachen Parkplätze werde man ohnehin erst reden, betont Janicke, wenn die angefragten Auslastungszahlen für die vorhandenen Parkhäuser auf dem Tisch lägen.

Robert Dreher (FWV/ÜfA) wundert sich nicht, dass die Stadt bei derlei Kapriolen bei ihren Verkehrsproblemen nicht voran komme. "Wenn wir eine Beschlusslage schon nach kurzer Zeit immer wieder in Frage stellen und wieder zwei Schritte zurückgehen", sagt Dreher: "Dann wird das nie etwas."