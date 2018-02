Überlingen Fastnachtsumzug und Höhenflüge auf dem ÜBERlingen-Airport

Narren setzen viele Ideen beim Sonntagsumzug um: Verkehr, Stadtlogo, Kletterhalle und andere Themen aus dem Stadtgeschehen auf die Schippe genommen.

Kakteen ohne Haus, offensichtlich kopflose Gemeinderäte, Verkehrssperrungen, das neue Stadtlogo, die Waldrappen, eine mobile alpine Kletterwand, ein ÜBERlingen-Airport: Beim Sonntagsumzug folgt ein närrischer Volltreffer auf den anderen, lieferte den Kreativen die Realität dafür doch teils die schönsten Steilvorlagen. Und natürlich bringen manche von ihnen die Lösung gleich mit. So die Altwieberiche, die einen Bio-Fahrzeugverleih am Franziskanertor vorschlagen, um Stinker und Stau loszuwerden. Ihr Werbemaskottchen: ein Hänsele mit Bobbycar.

Eine Möglichkeit, um die vor allem während der Landesgartenschau zu erwartenden Verkehrs- und Besucherströme in den Griff zu bekommen, wäre laut der Gruppe "s'Narreschiff" ein Airport ÜBERlingen West. Motto: "Weg mit der Allee, wir landen direkt am See." Das Rätsel, was mit den gefällten Platanen geschah, erklärt ein Trupp mit dem ersten mobilen Überlinger Baumklo "aus nachhaltiger Platanenwirtschaft". Mobil sind auch die Alpinisten um Bernhard Kitt und Julius Moser, die ihre Kletterwand – nebst Leiter für Unsportliche – immer dabei haben. Ebenfalls als DAV-Gipfelstürmer sind die Aktiven des Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr unterwegs.

Die Trachten hingegen machen dieses Jahr blau, cyanblau, um genau zu sein, da sie das neue Stadtlogo auf die Schippe und ihre Schürzen nehmen und eine Art-Anti-Stadtmarketing betreiben, etwa mit der Vorwarnung: "Parke ganz weit dusse." Wer ist verantwortlich für die Probleme in der Stadt? Etwa die "kopflosen Gemeinderäte", die im Umzug nebst Rathaus mitlaufen? Sind sie auch schuld, dass die Kakteen um Anja Neumaier obdachlos sind?

Die Waldrapp-Siedlung Billafingen hingegen hat ihr eigenes Nest dabei, sowieso kommt das Umland gut gerüstet, Bruckfelden mit seinem Schimmelreiter, Hegelbach mit seinem "Kartoffeladel", die Owinger mit ihren Hexen, die Andelshofer mit ihrer Narrenpolizei und viele mehr. Sie alle runden das bunte Bild ab um die Überlinger Hauptfiguren: die Hänsele, Löwen und Alten Wieber und natürlich die Narreneltern, die trotz Schneetreibens fröhlich miteinander tanzen.