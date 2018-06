Überlingen Familenführung auf dem Überlinger Landesgartenschaugelände

Die Kinder sind begeistert: Baggern statt besichtigten ist ganz nach ihrem Geschmack.

Die Baustellenführungen der Landesgartenschau seien von Beginn an, also seit Anfang des vergangenen Jahres, sehr gut besucht gewesen, berichtet Petra Pintscher von der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH. Bei der letzten Führung im Mai kamen 280 Teilnehmer. Letztes Jahr waren es insgesamt rund 2000. Viele kommen mehrmals, auch aus dem Umland. Touristen kommen eher selten, bemerkt Pintscher. Aber: "Für Kinder sind diese Führungen eher langweilig, also haben wir uns überlegt, was können wir den Kindern bieten? Und heute bieten wir zum ersten Mal – parallel zur regulären monatlichen Führung – eine Familienführung an", so Pintscher. Vor Ort wurde klar: Auch bei Familien und Kindern ist so eine Baustellenführung heiß begehrt. Um die 30 Kinder mit ihren Angehörigen kamen an diesem sonnigen Samstagnachmittag zum Treffpunkt im Garten der LGS. Von dort wanderten sie mit dem LGS-Team und einem mit Kinder-Bauhelmen gefüllten Bollerwagen zur Baustelle des zukünftigen Uferparks.

Die Hintergrundinformationen zur Landesgartenschau waren wohldosiert und kindgerecht aufbereitet, es ging vor allem darum, den Kindern einen lustigen Feriennachmittag zu bieten. Und mit dem Überlinger Bauhof als Partner stellte die LGS ein Nachmittagsprogramm auf die Beine, bei dem so mancher erwachsene Begleiter vielleicht am liebsten gleich mitgemacht hätte. Drei Bauhof-Mitarbeiter standen mit einem imponierenden Radlader, einem Mini-Bagger und einem Mini-Kipper bereit, um den rund dreißig Kindern etwas zu bieten, von dem viele träumen: Einmal im Leben Bagger fahren! Stolz und aufgeregt saßen die Mädchen und Jungs im Führerhäuschen und bewegten, natürlich von den Bauprofis unterstützt, die großen Schaufeln und Erdmassen.

Während dessen schnappten sich andere Kinder die bereitgelegten Helme und Schaufeln und kletterten auf einen präparierten Erdhügel, um nach einem versprochenen Schatz zu suchen. "Ich hab was!" war immer wieder zu hören, wenn eine der bunten Plastikschaufeln auf ein Gummibärchen-Tütchen stößt. Etwas ruhiger ging es in der dritten Gruppe bei Susanne Suchy zu, die sich mit den Kindern und Eltern in den Schatten der Bäume setzte und erzählte, warum eine Stadt wie Überlingen eine Landesgartenschau veranstaltet und was dabei passiert. Es gehe nicht darum, ein paar Blumen mehr zu pflanzen; vielmehr sei eine Landesgartenschau dafür da, nachhaltig die Stadt zu verschönern und für die Bürger attraktiver zu machen. Und auch die Renaturierung sei dabei ein wichtiges Thema, gerade in Überlingen. Nicht nur für die Menschen sei es wertvoll, den Zugang zum See und einen Park für die Bürger zu schaffen, sondern auch für die Tiere: "So eine hohe steile Ufermauer, wie wir sie vorher in diesem Bereich des Ufers hatten, ist für die Fische wie die Begrenzung eines Aquariums", erklärt Suchy, "und auch für viele andere Tiere ist der Lebensraum im Übergang zwischen Wasser und Erde sehr wichtig."

Nicht alle Menschen seien damit einverstanden, in ihrer Stadt eine Landesgartenschau auszurichten, gab ein Junge zu bedenken. Suchy antwortete: "Wir haben die Erwachsenen in Überlingen gefragt, ob und wie sie das wollen, und die Mehrheit sagte ja – aber auch die Kinder haben wir befragt, was sie sich wünschen. Und der größte Wunsch der Kinder war eine Seilbahn. Aber weil das nicht ganz billig ist, haben einige Leute, die "Freunde der Landesgartenschau" Geld gesammelt, und bauen nun eine solche Seilbahn, gleich am Eingang zum Gelände." Ansonsten, so verspricht Suchy den Kindern, sei genügend Platz im Park eingeplant um Rad und Roller zu fahren, zu picknicken und was einem sonst noch so einfällt. Was genau auf den Spielplatz kommt sei noch nicht festgelegt, aber die Vorschläge für Spielgeräte, die die Überlinger Kinder in den vergangenen Monaten machen konnten würden bei der Planung berücksichtigt, sagt Susanne Suchy. Fest stehe, dass es Riesenschaukeln geben werde – und die würden wahrscheinlich nicht nur von Kindern gern genutzt.