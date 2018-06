Überlingen Fabio Kopf holt als Leonardo da Vinci Platz eins beim Bundesfinale von "Jugend musiziert"

Der 16-jährige Fabio Kopf aus Immenstaad hat beim Bundesfinale von "Jugend musiziert" im Fach Musicial die volle Punktzahl geholt. In einem 20-minütigen Solo-Programm musste er die Vorgaben, Lieder aus bestehenden Musicals zu integrieren, einen Monolog zu halten und zu einem Song zu tanzen, umsetzen. Ein Jahr dauerte die Vorbereitung in der Musicalschule Bodensee in Überlingen.

Da steht er, den Blick zur Decke, die Faust in den Himmel ragend und vor allem nach Luft ringend neben einer Staffelei . Die Augen sind geschlossen und langsam breitet sich ein überglückliches Grinsen in seinem Gesicht aus. Er weiß: Das war eine gute Show. Der junge Mann, der auf der Bühne steht, ist Fabio Kopf aus Immenstaad, der für die Musicalschule Bodensee beim Bundesentscheid von „Jugend musiziert“ im Fach Musical als Solist auf der imposanten Bühne der Staatsoper Lübeck im Einsatz mit dabei war. Fabio Kopf räumte erneut die volle Punktzahl ab und darf sich Bundessieger nennen. Lediglich drei weitere Teilnehmer aus ganz Deutschland erreichten die volle Punktzahl.

Der 16-Jährige stellte auf der Bühne Leonardo da Vinci dar. In einem 20-minütigen Solo-Programm musste er die Vorgaben, Lieder aus bestehenden Musicals zu integrieren, einen Monolog zu halten und zu einem Song zu tanzen, umsetzen. Ganz nebenbei sollte das Ganze auch noch eine logische Handlung haben. Kein Wunder, dass die Vorbereitung auf diesen Wettbewerb 13 Monate dauerte. „Es war extrem aufwendig und verlangte konditionell einiges ab“, sagt Fabio Kopf rückblickend. „Außerdem haben vier Trainer aus der Musicalschule Bodensee mit mir gearbeitet.“

Zitate von Leonardo da Vinci

Den Löwenanteil am Textbuch erstellte Sabine Martin, die auch den Schauspielunterricht übernahm und dabei von Linda Kikaj unterstützt wurde. „Mit Sabine wurden vor allem die ganzen Übergänge zusammengestellt“, erklärt Fabio Kopf. „Wir haben versucht, dafür ausschließlich Zitate von Leonardo da Vinci zu verwenden, was uns gelungen ist.“ Dazu wurden viele Dokumentarfilme angeschaut und Bücher gelesen. „Wir haben es geschafft, die Lebensgeschichte von Leonardo da Vinci in ein 20-minütiges Programm zu stecken“, sagt der Schüler. „Von der Jugend über Mut schöpfen, Zusammenbrechen bis zum letzten Aufbäumen war alles dabei.“

Für die Tanzchoreografie zeichnete Matthias Kaas verantwortlich und am Klavier wurde das Musical-Talent von Helge Breitsprecher begleitet. Die komplette Organisation, Betreuung und Liederauswahl übernahm die Leiterin der Musicalschule Bodensee, Jeanette Munère, die Fabio Kopf in den höchsten Tönen lobt: „Er ist der erste Schüler, den ich habe, der sowohl Disziplin und unbändigen Ehrgeiz, aber auch ein unglaubliches Talent hat.“ Diese Mischung war auch ausschlaggebend für den Erfolg. „Fabio hat unglaublich viel gearbeitet und es ist ein eigenes kleines Musical entstanden“, sagt Jeanette Munère. „Außerdem war die Zusammenarbeit mit der Familie hervorragend.“

Jury: Außergewöhnliche Handlung

Ein weiterer Meilenstein bei der Verwirklichung des Programms war das Engagement der Peter-Kluthausen-Stiftung aus Überlingen, die sich unter anderem im musischen Bereich engagiert. „Ohne die finanzielle Unterstützung hätte ich nicht mit so vielen Trainern arbeiten können“, sagt Fabio Kopf dankend. Das war aufgrund des außergewöhnlichen Themas auch notwendig. „Selbst die Jury hat gesagt, dass die Handlung außergewöhnlich war“, berichtet Jeanette Munère. „Zudem war Fabio der Einzige, der auch singend getanzt hat, was sehr anspruchsvoll ist.“

„Es war für mich eine Riesenerfahrung“, resümiert der Immenstaader, der nach wie vor mehrmals in der Woche die Musicalschule Bodensee besucht. „Während meiner Vorbereitungszeit war ich teilweise fünf bis sechs Mal in der Woche in Überlingen.“ Der Aufwand hat sich gelohnt, zumal die drei anderen Kandidaten, die eine volle Punktzahl bekamen, bereits jahrelange Erfahrung auf Musicalbühnen vorweisen konnten.

Jetzt möchte Fabio Kopf erst einmal das Abitur machen. Dennoch würde er gerne weiter intensiv an seiner Musicalkarriere arbeiten. Hierzu sei er auf der Suche nach Sponsoren, „denn das Arbeiten mit gleich mehreren Trainern ist einfach kostspielig“, sagt er. Allerdings gibt es bereits die nächsten Pläne. Im Sommer gehört er zu einem mehrköpfigen Team der Musicalschule Bodensee, die auf Einladung des Robinson-Clubs in Marokko dort eine Woche lang verschiedene Shows aufführt. Außerdem übernimmt er im kommenden Jahr beim großen Musical-Projekt „Fame“ eine Hauptrolle.

Glück auf den Bühnen dieser Welt

Später kann Fabio Kopf sich dann durchaus vorstellen, sein Glück auf den Bühnen dieser Welt zu suchen. „Ich bin definitiv kein Büro-Typ“, sagt er. „Ich liebe die Musik, ich liebe Theater und das Musical und ich möchte auf die Bühne.“ Allerdings sei ihm eine gewisse Abwechslung wichtig. Monate- oder jahrelang das gleiche Musical spielen, das kann er sich nicht vorstellen. Dass Fabio Kopf es durchaus schaffen kann, davon ist Jeanette Munère überzeugt: „Dieser Wettbewerb hat gezeigt, dass er absolut das Zeug hat, auf der Bühne erfolgreich zu sein.“