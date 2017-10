Überlingen Expertin Monika Hauser: "Sexualisierte Gewalt wird ignoriert"

Monika Hauser, Gynäkologin und Gründerin von Medical Mondiale, außerdem alternative Nobelpreisträgerin, spricht im SÜDKURIER-Interview über sexualisierte Gewalt, patriarchale Strukturen und Solidarität unter Frauen. Anlass ist ihr Vortrag in Überlingen am Mittwoch, 11. Oktober.

Sie fordern Flüchtlings-Unterkünfte für Frauen. Ist ihrer Meinung nach der Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt in gemischten Unterkünften, wie wir sie auch hier vor Ort haben, nicht gewährleistet?

Selbstverständlich brauchen wir diese Unterkünfte für Frauen, da wir wissen, dass sehr viel Gewalt in gemischten Unterkünften stattfindet. Welche Frau möchte gerne Sanitärräume und Toiletten benutzen, die sie gar nicht abschließen kann? Die Täter sind Mitflüchtlinge, aber auch das Sicherheitspersonal und Verantwortliche der Unterkünfte. Daher freut sich Medical Mondiale darüber, dass es nun seit kurzem ein Landesgewaltschutzgesetz in Nordrhein-Westfahlen (NRW) gibt, zu dem wir beigetragen haben. Wir haben Deutschland 2015 zum Projektland erklärt und in Kooperation mit der Landesregierung NRW über 100 haupt- und ehrenamtliche Helferinnen in der traumasensiblen Begleitung hierher geflüchteter Frauen ausgebildet. Wir setzen uns außerdem gegenüber der zukünftigen Bundesregierung dafür ein, dass ein geplantes Bundesgesetz auch auf Länder- und kommunaler Ebene umgesetzt wird.

Ist die Arbeit der Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch, hier in Überlingen gibt es etwa seit 18 Monaten die Beratungsstelle Morgenrot, nicht ausreichend für die Betreuung der geflüchteten Frauen?

Deutsche Beratungsstellen haben oft Berührungsängste und zu wenig Ressourcen, um schon die hiesigen Opfer adäquat zu betreuen. Dadurch entsteht hier eine große Versorgungslücke. Zudem gibt es zu wenig fachliches Know-How, wie mit nichtklinischen psychosozialen Ansätzen die Frauen gestärkt und gut betreut werden können. Bundesweit gibt es auch Beratungsstellen mit sehr engagierten Fachmenschen, die aber wie gesagt kaum genügend Ressourcen haben. Frauen in den Flüchtlings-Unterkünften haben bisher auch wenig Möglichkeiten, die hier erlebte Gewalt zu melden. Sie kennen weder ihre Rechte noch die deutsche Sprache.

Sie thematisierten bereits in den 1990er-Jahren Kriegsverbrechen an Frauen im Balkan-Krieg. Gewalt gegen Frauen bleibt bei Konflikten aber ein Thema. Heute haben wir dazu zwei UN-Resolutionen aus den Jahren 2000 und 2008. Was hat sich Maßgebliches an der Situation der Frauen verändert?

Trotz dieser hervorragenden Resolutionen, die von der deutschen Bundesregierung anerkannt sind, wird das Thema größtenteils nach wie vor ignoriert und es gibt kaum politischen Willen daran, maßgeblich etwas zu ändern. Daher macht Medical Mondiale seit über 20 Jahren strategisch ausgerichtete Lobbyarbeit. Wir zeigen damit der Bundesregierung und den zuständigen Ministerien immer wieder auf, dass es in der Verantwortung der Entwicklungs- und Außenpolitik liegt, Frauen zu stärken, in Krisenregionen zu stützen und frauenfeindliche Strukturen nachhaltig zu verändern. Sexualisierte Gewalt sagen wir ganz bewusst, wir betonen damit den gewalttätigen Aspekt. Es geht nicht um Sexualität, sondern um Gewalt. Ich möchte den Bezug zu Deutschland herstellen. Frauen konnten in der Nachkriegsgesellschaft kaum über die erlebte Gewalt in und nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Seit über 20 Jahren bekomme ich Briefe von alten Frauen, die mich bitten, mit meiner Arbeit weiterzumachen, damit zum Beispiel die bosnischen Frauen später nicht auch sagen müssen, dass sie nie darüber reden konnten. Jede dritte bis vierte Frau erlebt aktuell in der Bundesrepublik sexuelle Übergriffe, dass belegt eine EU-Studie von 2014. Ein Armutszeugnis per se ist die Verurteilungsrate der Täter durch die deutsche Justiz, denn sie liegt im einstelligen Bereich. Frauen erfahren also auch hierzulande keine Gerechtigkeit. Mit welchem Rüstzeug schicken wir denn Männer in Auslandsmissionen nach Afghanistan oder Mali, um dort sexualisierte Gewalt zu bekämpfen?

Wie wichtig sind für Ihre Arbeit Veranstaltungen wie der Vortrag am 11. Oktober in Überlingen, wie wichtig sind verliehenen Preise und was kann das Publikum tun außer Geld zu spenden?

Öffentlichkeitsarbeit ist für uns eine sehr wichtige Möglichkeit, von unseren weltweiten Aktivitäten zu berichten, von Erfolgen und Schwierigkeiten. Ich habe über 25 Preise erhalten, da war oft der Geschmack von Alibifunktion dabei. Der alternative Nobelpreis jedoch war für mich und meine Organisation sehr wichtig. Mit diesem Preis war die klare politische Botschaft aus Stockholm verbunden, sexualisierte Gewalt als schwere Menschrechtsverletzung zu verdammen und Frauenarbeit zu würdigen. Das hatte einen extrem stärkenden Charakter für die Kolleginnen vor Ort bei ihrer gefährlichen Arbeit. Ohne finanzielle Unterstützung kann unsere Organisation nicht arbeiten, aber es geht uns auch um Aufklärung. Alle Männer und Frauen sollen sich in ihrer Umgebung umschauen und sehen sicherlich Gewalt am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Bekanntenkreis. Mein Appell ist es, mutig zu sein, den Mund aufzumachen und gegen sexistische Sprüche oder gewalttätiges Verhalten anzugehen. Wichtig ist, sich miteinander zu verbünden. Sich gemeinsam zu wehren, macht mehr Spaß.

Sie bezeichnen sich als feministische Frauenrechts-Organisation. Stoßen sie damit nicht auch im Frauen-Lager schon auf Widerwillen?

Wir haben eine hohe Frustrationstoleranz entwickelt, da wir seit Jahrzehnten in Regionen wie dem Kosovo oder in Afghanistan arbeiten. Wir wissen, dass wir uns mit Beharrlichkeit, Ernsthaftigkeit und mit einer klaren Positionierung überall Respekt verschafft haben. Aufklärung und nochmal Aufklärung gehört dazu. Wir sind dafür verantwortlich, Gewaltstrukturen in unseren Gesellschaften abzubauen. Ich warte auf den Moment, wo sich Männer endlich unmissverständlich gegen Männergewalt positionieren. Da Frauen oft selbst patriarchale Strukturen verinnerlicht haben, sehen sie häufig keinen anderen Weg, als dieses Thema abzuspalten und damit nichts zu tun haben zu wollen. Leider betrifft Diskriminierung und Sexismus uns alle, ob in der Schule, bei der Polizei, im Krankenhaus oder in Redaktionsstuben. Es wäre für Frauen weitaus konstruktiver, solidarisch zu sein.

Wie verkraften sie ganz persönlich die Erfahrungen mit diesem Thema?

Indem ich auf ein stärkendes Netzwerk bauen kann und einen Partner habe, der politisch die Entwicklung meiner Organisation mitgetragen und gefördert hat und solidarisch Haus und Kind übernommen hat. Bei Medical Mondiale haben wir vor zwei Jahren ein Konzept der achtsamen Organisationskultur eingeführt, damit wir alle gesund und lebendig bleiben können.

