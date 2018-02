Überlingen, Bodenseekreis Ex-CDU-Frau Sabine Becker schließt sich den Grünen an

Die frühere Oberbürgermeisterin von Überlingen hat sich der Grünen-Kreistagsfraktion angeschlossen. Sie saß bislang für die von ihr gegründete "BVÜOS" im Kreistag, war hier aber Einzelkämpferin.

Am Anfang war der Bruch mit der CDU. Als Sabine Becker im Mai 2014 in den Kreistag gewählt wurde, war sie noch Mitglied der CDU. Allerdings ließ sie sich nicht für die Union in den Kreistag wählen, sondern für eine eigene Liste, für die BVÜOS. Als einzige Vertreterin dieser Liste saß sie auf verlorenem Posten, was ein Grund dafür sein mag, dass sie sich nun der Grünen-Fraktion anschließt. Die Grünen-Fraktionschefin Christa Hecht-Fluhr teilte per Pressemitteilung gestern mit, dass es Becker gewesen sei, die bei den Grünen "anklopfte", so Hecht-Fluhr. Sie sehe in dem Zuwachs in mehrfacher Hinsicht eine Stärkung. Erstens durch die Person Beckers als ehemalige Oberbürgermeisterin, die kommunalpolitischen Hintergrund mitbringe. Zweitens, weil die Grünen-Fraktion im Kreistag nun auf elf Mitglieder anwächst. Insgesamt ist der Kreistag mit 58 Personen besetzt.

Frank Amann, Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag, hält es für richtig, dass sich Sabine Becker einer Fraktion anschließt, weil ihr politisches Gewicht mit der BVÜOS im Kreistag "gegen null tendiert" habe, so Amann. Ihn überrasche allerdings der Zeitpunkt, erst ein Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen. Denkbar wäre auch ein Wechsel in die Kreistagsfraktion der Freien Wähler gewesen, die sie immerhin in den Regionalverband wählten, aus der überparteilichen Überzeugung heraus, dass es richtig ist, wenn Überlingens Stadtoberhaupt im Regionalverband sitzt. Wie Amann sagte, sei Becker nie auf die Freien Wähler zugekommen, um über einen Wechsel in ihre Fraktion zu sprechen.

Nachdem Sabine Becker im Mai 2014 in den Kreistag gewählt wurde, trat sie im August 2014 aus der CDU aus. Der Partei war sie 1999 als Rechtsanwältin in Köln beigetreten und hatte 2008 auf dem CDU-Ticket als Oberbürgermeisterin von Überlingen erfolgreich kandidiert. Den formellen Bruch zwischen ihr und der CDU erklärte sie bei der Nominierungsversammlung der Union für die Kreistagswahlen 2014, als sie von ihrer Partei auf Platz zehn der Liste gehoben wurde. Sie hatte sich als Oberbürgermeisterin eine bessere Platzierung vorgestellt gehabt und stilisierte die Nominierung zum Affront gegen sich selbst, was ihr die Begründung für eine eigene Liste gab. Diese Liste, die den sperrigen Namen BVÜOS trägt (Bürgerliste der Verwaltungsgemeinschaft Überlingen Owingen Sipplingen) wurde mit dem einen Ziel gegründet, Becker in den Kreistag zu entsenden.

Sabine Becker ist verheiratet mit dem Grünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn. Auch er sitzt für die Grünen im Kreistag. Wie er am Telefon sagte, trete seine Frau der Partei Bündnis 90/Die Grünen nicht bei. Ob sie im nächsten Jahr erneut für den Kreistag kandidiert, müsse man sie selbst fragen, wobei Sabine Becker bislang für eine Stellungnahme nicht erreichbar war. Ein geplanter Wechsel zu den Grünen wurde bereits im Dezember 2017 gerüchteweise bekannt, jedoch antwortete Becker auch damals nicht. Bei den Oberbürgermeisterwahlen in Überlingen im November 2016 unterlag Becker ihrem Herausforderer Jan Zeitler (SPD) im zweiten Wahlgang mit 12 zu 50 Prozent.