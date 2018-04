Überlingen Es gibt wieder gelbe Säcke

Nach einem Lieferengpass sind die Plastiksäcke wieder ausreichend vorhanden. Bürgeramtsleiter Moser sagt: Bürger reagieren oft mit wenig Verständnis bei Engpässen.

Die Nachricht, dass es wieder gelbe Säcke gibt, war zeitweise dazu geeignet, bei Überlingern ähnliche Reaktionen hervorzurufen wie bei Schuh-Fetischistinnen im berühmten Schlussverkauf. Da konnte es schon mal passieren, dass man alles stehen und liegen ließ, um sie endlich zu bekommen, die heißersehnten, hauchdünnen Plastiktüten. Bürgeramtschef Michael Moser und seine Kollegen mussten in solchen Zeiten ab und an ermahnen, dass die Bürger nicht allzu viele Säcke auf einmal mitnehmen – damit für die anderen auch noch was bleibt. Schräge Blicke ernteten die Mitarbeiter dann ebenso wie in anderen Zeiten, wenn sie verkünden müssen, dass es keine Säcke gibt.

Denn das Problem, dass nicht genügend gelbe Säcke vorhanden sind, taucht immer wieder auf. "Im Moment funktioniert es zwar wieder, aber es ist die Frage, wie lange das anhält", zeigt sich Moser pessimistisch. Das Problem: Die für die gelben Säcke zuständige Firma Alba bezieht selbige aus China. Und aus China kam für eine längere Zeit keine Ware. Rein theoretisch nicht Mosers Problem: "Laut Vertrag muss Alba innerhalb von drei Tagen liefern, wenn wir bestellen, aber das klappt nicht", sagt Moser. "Die längste Zeit, die wir warten mussten, waren mal sechs Wochen", ergänzt seine Stellvertreterin Madeleine Schaub. "Und immer, wenn keine gelben Säcke da sind, geht hier ganz schön was ab. Wir werden beschimpft, das ist teilweise unter der Gürtellinie. Dabei können wir doch auch nichts dafür." Lösungsansätze, erklärt Moser, gab es schon viele: "Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass an jedem ersten Donnerstag die ungefähre Bedarfsmenge geliefert werden soll, dann ist das für Alba leichter zu planen, aber das wollten sie nicht." Im äußersten Notfall, schildert Madeleine Schaub, habe man die gelben Säcke auch schon einzeln ausgegeben und den Überlingern empfohlen, ihren Müll in normalen, durchsichtigen Säcken zu entsorgen.

Seit dem Jahreswechsel funktioniere es gut, sagt Moser, und er hofft sehr, dass das so bleibt. Er weiß auch, dass das "kein Überlinger Problem" sei. "Wir haben mit fast jeder Kommune im Umkreis Kontakt und die sagen alle das Gleiche." Hannes Oesterle, Regionalleiter Alba Württemberg Süd, erläutert: "Im Herbst 2017 kam es kurzfristig zu Verzögerungen bei der Lieferung gelber Säcke durch den Produzenten", teilt er mit. "Es handelte sich hierbei um ein bundesweites, nicht Alba-spezifisches Thema. Die Lieferverzögerung durch den Produzenten führte auch zur Verzögerung der Belieferung unserer Verteilstellen." Es sei jedoch gelungen, diesen Umstand bereits zu Anfang des Jahres vollständig zu kompensieren, "sodass eine Komplettversorgung wieder vorhanden ist". Bisher habe es keine Situation gegeben, "die der entstandenen vergleichbar gewesen wäre. Wir gehen deshalb von einem einmaligen Ausnahmefall aus."

Die Firma Alba, sagt Hannes Oesterle, beliefere sämtliche Verteilstellen regelmäßig. "Dies beruht auf Erfahrungswerten, die den Sackverbrauch bundesweit betrachten. Eine entsprechende Erstverteilung von gelben Säcken an alle Haushalte ist bereits erfolgt und abgeschlossen. Da im Vergleich zu anderen Gemeinden in Überlingen allerdings ein erheblich höherer Bedarf an gelben Säcken vorhanden ist, liefern wir auch regelmäßig nach und verfügen stets über ausreichende Reserven."

Was in den gelben Sackgehört – und was nicht

Die Firma Alba bittet darum, um Engpässe zu vermeiden, die gelben Säcke wirklich ausschließlich zur Sammlung von Leichtverpackungsabfällen zu nutzen. Häufig würden die Säcke auch zweckentfremdet: im Herbst zur Laubsammlung, für Restabfälle, zur Leergutsammlung oder zum Schutz von Fahrradsätteln vor Regen. Das verursache Mehrkosten, die zu Lasten aller gingen, da die Kosten für die Entsorgung und das Recycling über den Produktkauf an der Ladenkasse finanziert würden.

In den gelben Sack oder die gelbe Tonne gehören ausschließlich Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien, zum Beispiel Joghurtbecher oder Milchtüten. Andere Gegenstände, auch aus den gleichen Materialien, wie zum Beispiel Kunststoffzahnbürsten, Videokassetten, CDs, DVDs oder Einwegrasierer gehören nicht in den gelben Sack. Glas gehört in den Altglascontainer. Verpackungen aus Pappe oder Papier gehören zum Altpapier. (emb)