Überlingen Erstes gemeinsames Konzert seit 15 Jahren: Überlinger Shantychöre singen gemeinsam im Kursaal

Nach einem jahrelangen Streit sind die Bodensee-Shantymen und der Überlinger Shantychor erstmals wieder gemeinsam aufgetreten. Das Publikum im Kursaal war begeistert. Künftig sollen weitere gemeinsame Konzerte folgen.

Das als Shanty-Gipfel angekündigte Konzert im Überlinger Kursaal hat die Erwartungen des zahlreichen Publikums voll erfüllt. Das zeigte sich schon, als bei der doppelten Begrüßung Chris von Bennigsen vom Shantychor sagte: „Seit 15 Jahren ist dies das erste gemeinsame Konzert.“ Spontan brandete großer Beifall auf. Lothar Hempel von den Shantymen gab die Richtung vor: “Wir wollen zeigen, was in jedem der beiden Chöre steckt." Jede Formation trat zuerst separat auf. Beim Finale füllten sie die Bühne gemeinsam mit 48 Sängern, Instrumentalisten und der Geigerin Michaela Reiser.

Die Verantwortlichen hatten erklärt, nicht mehr in die Vergangenheit zu schauen, sondern vorwärts. Beide Formationen erklärten, sie wollen ihr Eigenleben und ihre Stärken verfolgen und gern ab und zu gemeinsam auftreten.

Der Funke sprang sofort über, das Publikum klatschte begeistert und sang bei dieser seemännischen Reise um die Welt mit. Die Dirigenten Andreas Thiemann (Shantymen) und Werner Wolf (Shantychor) hatten alles sehr gut vorbereitet und jeweils zehn Titel ausgesucht, eine Mischung aus Shanties, Seasongs und Schlagern, eine gute Auswahl maritimer Musik aus einem reichhaltigen Repertoire.

Die Shantymen begannen mit „Capitano“, dem Wunsch an den Kapitän: "Nimm mich mit auf die Reise." Da die Shantymen in Michaela Reiser eine virtuose Geigerin haben, war ein Schwerpunkt irische Seemannsmusik mit „Sailors in the Bar“, „The Ferryman“ und „Fiddler’s Green“. Dabei kamen auch Instrumente wir Waschbrett, Mundharmonika, Zinnflöte und natürlich auch Akkordeon und Gitarren zum Einsatz. Freddy Quinns Nummer-1-Hit der 50er Jahre, „Unter fremden Sternen“, durfte nicht fehlen. Christian Trillmich gab als Solist dem Thema Fernweh und Heimweh gefühlvollen Ausdruck, wohingegen Spaßmacher Klaus-Dieter Schindler auf Plattdeutsch das Liebeslied für das schlanke Schiff Dorothee mit dem Song „In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen“ zum Besten gab. Als Leckerbissen war von Thiemann der „Mingulay Boat Song“ angesagt, den Uli Behncke mit sonorer Stimme sang und in dem Lothar Hempel stilecht als schottischer Dudelsackpfeifer auftrat.

Mit Roland Zarske hat der Shantychor einen kundigen Ansager und einen bewährten Solosänger. Südsee-Romantik erklang beim „Aloha He“. Und mit dem immer wieder gern gehörte „I am sailing“ waren es gleich zwei Klassiker, mit denen der Shantychor startete. Der „Banana Boat Song“ von Harry Belafonte brachte nicht nur den Chor in rhythmische Bewegung, sondern auch das klatschfreudige Publikum. Aber auch Ironie und eigene Umdichtungen kamen gut an beim witzigen „Hafenunterricht“ und bei der Persiflage auf die Kreuzfahrtschiffe, die „Auf allen Meeren“ die Wellen durchpflügen. Reinhardt Meys „Über den Wolken“ lieferte dazu die Melodie mit der Erkenntnis „Ach, wär ich doch lieber geflogen“.

Ohne das beliebte „Santiano“, das von Roland Zarske und Ekki Schultz zelebriert wurde, wäre ein Shanty-Konzert unvollständig. Aber um nicht ganz in Gefühlen zu schwelgen, brachte ein Stimmungsmedley zum Schluss nach dem Takt des Schlagzeugs die Zuhörer nochmals richtig in Schwung.

Für das gemeinsame Finale hatte man das "meistbesungene Lied in der Welt" gewählt, wie Werner Wolf meinte. Es trat in Deutschland seinen Siegeszug mit dem Film „Die Große Freiheit“ an: „La Paloma“, eingeleitet von Andreas Thiemann mit einem virtuosen Gitarrenvorspiel. „Amazing Grace“ oder „Ein schöner Tag“ zum Auszug von der Bühne krönte einen Shanty-Gipfel, bei dem jeder der beiden Chöre sein Bestes gegeben hatte.

Ende eines langen Streits

Entstanden ist der Überlinger Shantychor im Jahr 1999 unter dem Dach der Überlinger Chorgemeinschaft. Nach drei Jahren kam es im Juli 2002 in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum offenen Bruch. Mit der Trennung zogen die Freunde maritimen Liedgutes den Schlussstrich unter monatelange Streitereien. Beim Shantychor blieben damals 22 Aktive, 16 weitere Mitglieder bildeten mit Chorleiter Paul Häseler die neuen Bodensee-Shantymen. Über viele Jahre hinweg redeten viele der Sänger nicht mehr mit Mitglieder des anderen Chores.

Im Mai 2016 kam es dann zu einem ersten Gespräch der beiden neuen Vorsitzenden Harald Schopp (Shantymen) und Chris von Benningsen (Shantychor). Im Anschluss gab es eine Reihe von Treffen, an denen jeweils drei Mitglieder der Chöre teilnahmen. Im Mai diesen Jahres vollzogen die beiden Vorsitzenden dann einen symbolischen Handschlag und verkündeten im SÜDKURIER: "Es ist ein wunderschönes Zeichen nach außen, dass die Chöre nicht mehr verfeindet sind" (von Bennigsen). Das jetzige Konzert sollte diese Annäherung verdeutlichen. Beide Formationen erklärten aber, dass eine Zusammenlegung der Chöre derzeit kein Thema sei. Vielmehr wollen die Seemannschöre ihr Eigenleben und ihre Stärken verfolgen und gerne ab und zu gemeinsam auftreten. (mba/mde)