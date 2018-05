Überlingen Erster Abschnitt der B-31-Umgehung bei Überlingen soll bald fertig sein

Ende Mai oder Anfang Juni soll der erste Teilabschnitt der B 31-neu bei Überlingen freigegeben werden. Alles hängt vom Wetter ab. Die komplette Umfahrung soll bis zur Landesgartenschau 2020 fertig sein.

Das Zeitfenster steht. Doch ein konkretes Datum für die Freigabe des ersten Teilabschnitts der B 31-neu zwischen Tierheimkreuzung und Abig-Knoten konnte auch Regierungspräsident Klaus Tappeser bei seinem Baustellenbesuch am Dienstag noch nicht nennen. Doch ob es noch Ende Mai reicht oder Anfang Juni wird, sagte Projektleiter Jens Kehrer, hänge ganz entscheidend vom Wetter ab. Dafür bekräftigte der Regierungspräsident noch einmal dezidiert die Einhaltung des Versprechens, das er bei der Amtseinführung von Oberbürgermeister Jan Zeitler gegegeben habe: "Ich habe versprochen, die Umfahrung Überlingens wird fertig bis zur Landesgartenschau im Jahr 2020."

Tappeser: "Wir machen uns also selber Mut."

Der gestrige Pressetermin habe vor allem eines zeigen sollen, "nämlich, dass wir dies schaffen". Tappeser: "Wir machen uns also selber Mut." Die Behörde wolle damit zugleich auch der Bevölkerung signalisieren, "dass das funktioniert, dass es gut funktioniert bis 2020". Es werde dann keine Baustelle mehr geben. Die Gesamtkosten für das rund 4,5 Kilometer lange Stück lägen nach wie vor bei rund 34,4 Millionen Euro. Davon entfielen lediglich rund 150 000 Euro auf Stadt und Landkreis für die Herstellung der Übergänge ans untergeordnete Straßennetz.

Neben der gewünschten weiträumigeren Umfahrung der Stadt durch den Transitverkehr sei es auch erklärte Absicht, den Ziel- und Quellverkehr der Stadt sinnvoll anzubinden. "Wir reden gerade mit der Stadt Überlingen über Leitsysteme, die wir auch für die Gartenschau brauchen und an der Bundesstraße installieren, damit auch der Parksuchverkehr sinnvoll gelenkt werden kann", sagte der Regierungspräsident.

Aufbringen der Deckschicht

Die Fertigstellung des ersten Abschnitts ist indessen greifbar. Wobei die Verkehrsführung in West-Ost-Richtung nach wie vor über Aufkirch und die aktuelle B 31 verlaufen soll, um Probleme bei der Überleitung auf den nächsten Bauabschnitt am Burgberg zu vermeiden. "Wir brauchen noch die kommende Woche zum Aufbringen der Deckschicht", erklärte Projektleiter Kehrer auf die Frage nach einem Freigabetermin für den ersten größeren Streckenabschnitt. Auch für die gesamten Markierungsarbeiten sei mindestens eine ganze Woche erforderlich. "Dafür muss es allerdings längere Zeit trocken sein", sagte Kehrer. Gegebenenfalls könne das noch Ende des Monats abgeschlossen werden, möglicherweise werde es Anfang Juni.

Der Streckenabschnitt zwischen Tierheimkreuzung und Andelshofer Weiher wird einbahnig mit drei Fahrstreifen sein, lediglich das folgenden Stück bis zum Abig-Knoten wird mit einem Fahrbahnteiler getrennt und insgesamt vier Fahrstreifen haben, da hier auch die Einfädelspuren berücksichtigt werden müssen.

Neun Meter tiefer als bisher

Regierungspräsident Klaus Tappeser sprach auch das Thema Lärmschutz an. "Lärm, den man nicht sieht, hört man auch nicht", formulierte er einen Grundsatz, nachdem man bei der Geländemodellierung und der Aufschüttung von Lärmschutzwällen gehandelt habe. Neun Meter tiefer als bisher liege die Fahrbahn bei Andelshofen und Kogenbach. Obwohl damit alle gesetzlichen Richtwerte eingehalten würden, habe er bei seinem Besuch vor einem Jahr mit der zusätzlichen Plexisglaswand an der Brücke noch ein Zugeständnis gemacht, das für den Bund angesichts der Gesamtsumme kaum ins Gewicht falle. Aus immissionsrechtlichen Gründen wäre das gar nicht erforderlich gewesen, beteuerte Tappeser. Alles, was jedoch noch weiter darüber hinausgehe, müsse die Stadt als Freiwilligkeitsleistung finanzieren.

Mit seiner Massenbilanz konnte Jens Kehrer zugleich einige "Gerüchte", wie er sagte, ausräumen, die immer wieder in Umlauf seien. "Wir haben sämtlichen Aushub, der angefallen ist, im Bereich der Baustelle wieder verwendet", betonte der Projektleiter: "Wir haben keinen einzigen Kubikmeter abtransportiert."

Auch bei den Prognosen der künftigen Verkehrsströme reagierte Kehrer auf Nachfrage auf einige aktuell kursierende Aussagen – insbesondere zu der Frequenz auf der Owinger Straße. "Wir werden Überlingen natürlich über den vierstreifigen Bereich zum Abig-Knoten und Richtung Lippertsreuter Straße ausweisen", erklärte der Projektleiter: "Doch es wird auch mehr Verkehr auf der Owinger Straße geben. Das steht ja schon im Planfeststellungsbeschluss." Es sei dann an der Stadt, hier den erforderlichen Ausbau Geh- und Radweg vorzunehmen. Bislang sei die Owinger Straße jedoch auch als Umstreckung dringend benötigt worden.