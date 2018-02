Überlingen Ernie Schmitt Hospizstiftung Überlingen plant stationäres Hospiz mit acht Plätzen

Eine Gedenkfeier für die bisher von der Hospizstiftung begleiteten Menschen findet am 16. März im Evangelischen Pfarrhaus statt. Der Erlös des Benefizkonzertes des Gesang- und Musikvereins Nußdorf fließt in die Stiftung.

Die Summe von 750 Euro hat das Benefizkonzert des Gesang- und Musikvereins Nußdorf im Dezember ergeben. Der Betrag ist inzwischen an die Ernie Schmitt Hospizstiftung in Überlingen übergeben worden. Die Stiftung wurde mit dem Ziel gegründet, den letzten Weg in einer würdigen Umgebung und in der Obhut liebevoller Menschen zu gehen. „Um das zu erreichen, müssen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das können wir nur mithilfe von Zustiftungen und Spenden“, heißt es auf der Homepage der Stiftung. Darüber hinaus ist es derern Zweck, die Hospizarbeit und Hospizbewegung, insbesondere der Hospizgruppe Überlingen, zu fördern und zu unterstützen.

Die Stiftung möchte für Überlingen und Umgebung ein stationäres Hospiz mit acht Plätzen schaffen. Ursprünglich war nur eine Hospizwohnung mit zwei Plätzen beabsichtigt, doch werde dieses von den Krankenkassen als Kostenträger nicht akzeptiert, teilte Marion Freund dem SÜDKURIER mit. In dem Hospiz sollen sterbende Menschen, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben und zu Hause nicht rund um die Uhr betreut werden können, gepflegt werden. Geplant ist, dass in der Hospizwohnung die Patienten in einer wohnlichen, würdevollen Atmosphäre in Begleitung ihres Hausarztes betreut werden sollen. Ernie Schmitt aus Überlingen hatte die Stiftung ins Leben gerufen infolge des unwürdigen Tod ihres Sohnes, erläuterte sie dem SÜDKURIER schon mehrfach.

Seit Bestehen hat die Stiftung zahlreiche Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Gemeinsam mit den Angehörigen und Freunden, möchten die Stiftungsmitglieder der Menschen gedenken, die in den letzten anderthalb Jahren verstorben sind. Die Gedenkfeier findet am Freitag, 16. März, um 19 Uhr, im Evangelischen Pfarrhaus, Grabenstraße 2, statt. Im Anschluss an die Gedenkfeier gibt es die Möglichkeit, für jeden Verstorbenen als Symbol des Abschieds eine Kerze auf dem See schwimmen zu lassen.

Informationen zur Stiftung unter: www.ernie-schmitt-hospizstiftung.de