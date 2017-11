vor 4 Stunden Christiane Keutner Überlingen Erinnerung an SS-Massaker 1944 im griechischen Distomo

51 Jahre nach dem Massaker liest der Überlinger Reinhard Schabbon in Athen, wo er von 1993 bis 1997 an der Deutschen Schule unterrichtet, einen Artikel in der deutschsprachigen "Athener Zeitung" über das Massaker, bei dem der Grieche im Alter von vier Jahren seine Eltern und 30 Verwandte verlor.