Überlingen Erfolgsgeschichte am Burgberg: "Harem VIP Lounge" feiert zweiten Geburtstag

Eigentlich wäre der zweite Geburtstag der "Harem VIP Lounge" am 5. Januar gewesen. "Aber wir haben das verschlafen", gesteht Ibrahim Yirtlaz, Betreiber der Shisha-Bar auf dem Burgberg. Das Zweijährige wurde nun, wenn auch mit Verspätung, ausgiebig gefeiert. Denn entgegen allen anfänglichen Befürchtungen und Bedenken hat sich die Shisha-Bar gut etabliert.

Am Anfang sah es gar nicht so gut aus: Ibrahim Yirtlaz stammt aus der Türkei, verdiente sich sein erstes Geld im Dönerladen seines Bruders in Allensbach. Doch er wollte mehr: "Wir wollten in Überlingen eine Shisha-Bar aufmachen." Jedoch war das gar nicht so einfach. "Wir haben über ein Jahr gesucht", berichtet er, anfangs in der Altstadt. "Junges Publikum ist uns wichtig, daher wollten wir in die Altstadt, dort ist die Jugend." Und wenn sie dann Räume gefunden hatten, scheiterte es am Vermieter oder auch an den Behörden oder der Stadt. "Die Leute stellen sich unter eine Shisha-Bar wer weiß was vor", sagt Ibrahim Yirtlaz mit einem süffisanten Lächeln: "Die hatten plötzlich Angst bekommen und wollten uns den Laden nicht geben." Dabei ist die Shisha nur eine Wasserpfeife, in der Tabak geraucht wird. "Shisha ist flüssiger Tabak."

Nach langer Suche wurde Ibrahim Yirtlaz dann doch fündig: nicht in der Altstadt, sondern oben auf dem Burgberg. Aus dem 40 Jahre alten Burgberg-Restaurant wurde die "Harem VIP Lounge". Ob sie sich dort oben so ganz alleine in dem eher ruhigen und verlassenen Areal etablieren können, war vor zwei Jahren das große Risiko. "Es war Totenstille", erinnert sich der Betreiber an die Anfänge. "Wir haben Leben dort hingebracht." Auch von den Nachbarn gab es viel Lob für ihre mutige Entscheidung: "Schön, dass ihr gekommen seid", war einer der Kommentare, die Ibrahim Yirtlaz im Lauf der Zeit zu hören bekam. Der Burgberg hat einen großen Vorteil: kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus. "Wir wussten, dass die Parkplatzsituation in der Altstadt schwierig ist", sagt Yirtlaz. "Und wenn die Leute fürs Parken bezahlen müssen, geben sie das Geld nicht mehr im Lokal aus."

Es ist Samstagabend, gegen 22 Uhr, die Dichte der geparkten Autos wird immer größer, je weiter man sich dem Burgberg nähert. Der Masse der Menschen folgend findet man schnell die Shisha-Lounge in den Burgberganlagen. Der Laden ist voll, alle Tische sind besetzt, viele der deutschen, schweizerischen und türkischen Gäste kennen sich, der Chef begrüßt persönlich seine Stammgäste. "18 bis 30 Jahre ist so im Durchschnitt unser Publikum, der älteste Kunde ist 74", erzählt er: "Und so wie unsere Mitarbeiter sind auch unsere Kunden: Wir sind alle multikulti."

Auf fast allen Tischen stehen Shishas, in der Luft liegt ein Duft nach Orientalik, DJ Smily legt auf, ebenfalls Multikulti-Musik. "Wir sind eine Mischung aus Shisha und Bar. Hier kommen auch viele, die nur was trinken möchten." Knappe 50 Sorten Tabak stehen auf der Karte, ebenso viele Getränke und Cocktails.

Bei der Geburtstagsfeier tritt Bauchtänzerin Elena auf. "Bauchtanz habe ich in der Türkei gelernt", erzählt sie zwischen ihren Auftritten, sie kommt aus dem Balletttanz. Sie freut sich auf den Auftritt in Überlingen: "Man ist den Menschen nah, man sieht ihre Gesichter." Es herrscht Partystimmung. Wen verwundert es, Elena ist zweifache Deutsche Meisterin im Bauchtanz.

Weit nach Mitternacht tanzt fast die ganze Lounge den traditionellen türkischen Halay-Tanz, auch die Nicht-Türken haben ihn schnell im Blut. Ibrahim Yirtlaz ist glücklich, feiert und tanzt ausgelassen mit: "Wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass es noch viele Jahre so weiter geht."