Überlingen Entartete Kunst: "All das, was Hitler nicht passte"

Entartete Kunst: "All das, was Hitler nicht passte"

Kunsthistorikerin Marie-Theres Scheffczyk hat in der Buchinger-Klinik über entartete Kunst und eine Ausstellung vor 80 Jahren gesprochen.

Es ist 80 Jahre her: Im Juli 1937 wurde die Ausstellung "Entartete Kunst" in München eröffnet, mit der damals Kunst diffamiert wurde, die nicht mit der Kunstauffassung der nationalsozialistischen Diktatur in Einklang zu bringen war. Doch was genau ist oder war damals entartete Kunst? Diese Frage beantwortete im Vortragssaal der Buchinger-Klinik die Kunsthistorikerin Marie-Theres Scheffczyk: "Es was all das, was Hitler nicht passte." Dabei verwies Scheffczyk auch gleich auf den Umstand, dass Adolf Hitler selber schon zwei Mal durch die Aufnahmeprüfung der Wiener Akademie der Bildenden Künste gefallen war, wegen mangelndem Talent. Das war 1907 – und 30 Jahre später stand im Zusammenhang mit der Berichterstattung zur Eröffnung der Ausstellung "Entartete Kunst" im Völkischen Beobachter die Formulierung: "Der Führer zeigt der deutschen Kunst ihren Weg."

Scheffczyk, die 25 Jahre als Dozentin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz Kunstgeschichte gelehrt hat, zeigte bei dem Vortrag auf, was genau entartet war und mit welchen perfiden Mitteln die Nationalsozialisten Kunst entarteten: Künstler wurden als geisteskrank bezeichnet, als Nichtskönner mit krankhaften Fantasien gebrandmarkt und in der Gesellschaft auch so dargestellt. Das fing schon bei der Art der Hängung der Bilder an und führte bis hin zu schmerzhaften und rassistischen Vergleichen der Werke in dem damaligen Ausstellungskatalog und der Berichterstattung.

Die Nationalsozialisten haben Werke beschlagnahmt, zu Geld gemacht oder verbrannt, wie Scheffczyk darstellte. Sie erklärte ebenfalls die andere Seite der Kunst: Das, was die Nationalsozialisten statt der entarteten Kunst für die neue, richtige germanische Kunst hielten. Das war alles, was Mütter, Bauern, Soldaten und Arbeiter heldenhaft, überragend und unverwundbar darstellte. Auch zeigte Scheffczyk Verbindungen auf, wo und wie die Nationalsozialisten ihre eigene Kunst von anderen Malern kopierten. Hitler und Kunst, das konnte Scheffczyk zufolge nicht gut gehen: Bei der Grundsteinlegung zum Bau des Hauses der Kunst in München sei Hitler 1933 der Hammer abgebrochen. "Das war kein gutes Omen", sagte Scheffczyk.