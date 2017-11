Überlingen Engere Kooperation der evangelischen Gemeinden

Die bisherige Diakonenstelle kommt künftig Pfarrern in Überlingen und Owingen zugute.

Überlingen/Owingen (hpw) Eine engere Zusammenarbeit gibt es künftig bei den Evangelischen Kirchengemeinden Überlingen und Owingen. Möglich wird das, weil die Überlinger Gemeinde und der Bezirk die Stelle des vor Kurzem verabschiedeten Diakonen Gert-Ulrich Hartkorn auf die Pfarrer in der Region umgelegt hat. Allerdings nur zu zwei Dritteln. Das dritte Drittel wird im Personaletat eingespart. 50 Prozent werden dem Owinger Pfarrer Michael Schauber zugeschlagen, der bislang mit einer halben Stelle für seine eigene Gemeinde da war und sich nun darüber hinaus in Überlingen engagiert, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit. Die weiteren 16 Prozent erfüllt Pfarrer Andreas Bücklein, der sich zuletzt ganz auf den schulischen Religionsunterricht verlegt hatte und nun gemeinsam mit Schauber wieder die Konfirmandenarbeit verantwortet.

Diese sogenannte "überparochiale Dienstgruppe", wie es Dekanin Regine Klusmann formulierte, wurde jetzt auch durch die Einführung bzw. Wiedereinführung der Geistlichen in ihre neue Aufgabe dokumentiert. Mit den beiden Pfarrern wurde im Paul-Gerhardt-Haus zugleich der junge Pfarrer im Probedienst, Daniel Burk, in sein Amt eingeführt, der aus der Württembergischen Landeskirche nach Baden kamen und hier seit einigen Wochen Dienst tut. "Um die halbe Pfarrstelle in Owingen dauerhaft zu sichern, hat der Bezirkskirchenrat beschlossen, die Diakonenstelle nach dem Weggang von Gert Hartkorn in eine 66-Prozent-Pfarrstelle umzuwandeln", erklärte die Dekanin.

Eng damit verbunden sei auch das nähere Zusammenrücken der beiden Gemeinden Überlingen und Owingen. "Einiges können wir gemeinsam tun und uns bereichern und/oder auch entlasten", sagte Klusmann, "ohne dabei unsere jeweilige Selbstständigkeit aufzugeben." Den Kindern und Jugendlichen "die Quelle des Lebens zu zeigen, aus der wir selber leben", betonte sie mit Blick auf Schauber, sei diesem ein Herzensanliegen, aber auch eine "anspruchsvolle und für die Zukunft unserer Kirche zentrale Aufgabe".

"Diese Kooperation hat Tradition", sagt Owingens Pfarrer Michael Schauber. Schließlich seien die beiden Kirchengemeinden schon immer eng miteinander verbunden, früher einmal sogar eine Gemeinde gewesen. "Warum sollten wir dann in Zeiten zurückgehender personaler Ressourcen nicht gemeinsam an einem Strang ziehen?" freut sich Schauber. Es sei zugleich "die Chance, gabenorientiert die verschiedenen Aufgabenfelder über die Gemeindegrenzen hinweg aufzuteilen und es ist die berechtigte Hoffnung, dass hierdurch Kapazitäten frei werden für neue Impulse in der Gemeindearbeit."