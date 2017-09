Überlingen Eisenplastiken von Axel F. Otterbach scheinen federleicht

Die Galerie Schumacher stellt Werke von Bildhauer Axel F. Otterbach aus.

Der Menschheitszirkus von Armin Mueller-Stahl brach bei ihr alle Erwartungen: In den 19 Jahren ihres Wirkens sahen noch nie so viele Besucher eine ihrer Ausstellungen. Und mit der folgenden Ausstellung wartet Galeristin Heike Schumacher gleich mit dem nächsten Superlativ auf.

Es ist nicht nur die "erste Einzelausstellung eines Bildhauers in meinen Räumen", wie sie zu Beginn der Vernissage am Sonntag in ihrer Galerie in der Hochbildstraße erklärte. Es sei zudem eine ganz besondere und sehenswerte Ausstellung, bei der scheinbar tonnenschwere Eisenplastiken des Bildhauers Axel F. Otterbach ganz federleicht wirken. "Kunst sollte im Weg stehen, dass man drüber stolpert", verkündete Otterbach in der Galerie. Doch so einfach ist das nicht mehr, Kunst als Hindernis einfach auf Säulen im Raum zu platzieren. "Ich muss pragmatisch denken", fügte er als Erklärung noch hinzu. Denn seit den 90er-Jahren gibt es kaum noch privates oder öffentliches Geld für Großplastiken, egal ob aus Stein oder Stahl. Aber "meine Liebe zu Steinen ist noch da", gestand Otterbach.

Und Gleiches gilt auch für seine wohl tonnenschweren Eisenplastiken. Mit beiden geht Otterbach neue Wege: "Mich reizt das Spiel mit dem Raum." Das gilt für die Komposition seiner Plastiken, aber insbesondere ebenfalls für die Präsentation. Er verlagert die Plastiken an die Wand. "Sie brauchen dafür keinen 40 Zentimeter langen Dübel", wie Wolfram Frommlet beim Künstlergespräch ausführte.

Der Kulturjournalist attestierte Bildhauer Otterbach eine Beharrlichkeit und Kontinuität in seinen Formen und Materialien. Auch wenn einzig der Rost nur noch metallischen Ursprungs ist, die Plastiken selber sind aus leichtem Holz: "Die Schwere des Materials wird aufgebrochen."

Zu Eröffnung der Ausstellung forderte Galeristin Heike Schumacher die Besucher auf, sich in ihrer Wahrnehmung zu üben. Doch das geht bei den Werken von Otterbach gar nicht so leicht: Manche Besucher wollten es nicht glauben. Erst das Klopfen auf der Plastik überzeugte sie, dass es doch kein Eisen ist, sondern eine gelungene Täuschung der Schwerkraft.