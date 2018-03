Überlingen Eisbahn "ÜB on Ice" rückt für eine Saison näher ans Ufer

Diskussion um den Aufbau der Eisbahn am Chantilly-Platz ist vom Tisch. Die Eisbahn soll nun am Platz zwischen Mantelhafen und Uferpromenade aufgebaut werden, vom Gemeinderat kommen keine Einwände mehr.

Die Überlinger Eisbahn "ÜB on Ice" wird im nächsten Winter am Mantelhafen zwischen La Vita und Bareselinsel aufgebaut (im Bild bei den weißen Zelten). Eine einmalige Verlegung wird wegen Bauarbeiten am Landungsplatz nötig. Der Gemeinderat nahm eine Information der Stadtverwaltung zustimmend zur Kenntnis. OB Jan Zeitler war der Meinung, dass der Rat dazu nicht gehört werden müsste, weil es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung handle. Nachdem seine Ankündigung im Januar, die Eisbahn werde am Chantilly-Platz aufgebaut, zu kontroversen Diskussionen geführt hatte, suchte die Rathausverwaltung in Zusammenarbeit mit Betreiber Reinhard A. Weigelt einen anderen Standort. Dieser wurde am Mantelhafen gefunden und stieß auf positives Echo im Rat, nachdem geklärt war, dass Fußgänger vorne am See die Eisbahn passieren könnten und die Feuerwehr im Notfall über den Landungsplatz her eine Zufahrt finde. Dies sei trotz der Bauarbeiten am Landungsplatz möglich, versicherte Ordnungsamtsleiterin Dagmar Schaupp auf Fragen von SPD-Stadtrat Udo Pursche. Gegen den Chantillyplatz wurden von Räten und Bürgern Bedenken geäußert, die Kastanienbäume könnten gefährdet werden, hieße es.