Überlingen Eine Überlinger Institution hört auf: Zigarren-Weber schließt

Klaus Weber war immer da, in 61 Jahren hat der Inhaber nur zweimal Urlaub gemacht.

Überlingen – Die Überlinger Geschäftswelt verliert mit dem Ende von "Zigarren-Weber" eine weitere Institution. Denn als genau diese darf der kleine, stadtbekannte Laden in der Münsterstraße bezeichnet werden – und das nicht nur bei Rauchern. Klaus Weber, im schwarzen Anzug und weißem Hemd wie man ihn kennt, hat sein Geschäft 61 Jahre lang betrieben. Und das als Nichtraucher: "Tipps über die Tabaksorten und Qualitäten habe ich mir stets von Herstellern geholt. Nein, ich habe noch nie selbst geraucht."

Zigarren, Zigaretten und Tabak, Pfeifen- und Schnupftabak, Zubehör wie Pfeifen-Feuerzeuge und Aschenbecher, aber auch Zeitungen und Zeitschriften verkaufte der heute 75-jährige Inhaber nicht gleich von Beginn an. "Am Anfang hatten wir nur Tabak, 1960 kam dann Presse dazu". Klaus Weber übernahm im Alter von 14 Jahren das Geschäft, das sein Vater Anton Weber 1956 gekauft hatte, denn Anton Weber war bei der Barmer-Krankenkasse tätig, erzählt der rüstige Geschäftsinhaber über den Vater. Er selbst sei im Großen und Ganzen nie krank gewesen und habe in den vergangenen 61 Jahren auch nur zweimal Urlaub gemacht. Einmal ging es an die Nordsee und einmal nach Paris, erinnert sich Weber, der gleich zugibt, "nicht gerade ein Reisemensch" zu sein.

Weber wurde 1942 im Konstanzer Vincentius-Krankenhaus geboren, bezeichnet sich als Überlinger und möchte auch weiterhin in dieser Stadt bleiben. Seit rund 15 Jahren sei der Tabakkonsum zurückgegangen, erzählt Weber aus dem Geschäftsleben. Früher sei das Rauchen cool gewesen, Sinnbild dafür sei für ihn der Film "Casablanca" mit Humphrey Bogart. "Früher rauchten nur die Männer, aber später dann auch viele Frauen", weiß Weber. Heute ginge der Trend zur Zigarette ohne Zusätze, auch habe sich der Preis für die Rauchwaren in den vergangenen Jahren ja enorm gesteigert und das Geld sitze bei den meisten nicht mehr so locker. So mancher Raucher sei dadurch zu den Selbstgedrehten übergegangen. Eine Cohiba-Zigarre zum Preis von 19 Euro sei das teuerste Exemplar, was er an Zigarren in seinem Geschäft führte, so Weber. Eine exotische Zigarette aus Indonesien habe er nach drei Jahren einfach nicht mehr im Sortiment bestellen können.

Gefragt nach einer Anekdote aus seinem Geschäftsleben, erinnert sich Klaus Weber an ein Foto, das er von einem niederländischen Kunden erhalten hätte. "Darauf zu sehen war eine große und sehr dicke Dame, die auf einem Sessel saß und eine dicke Zigarre rauchte, das fand ich schon sehr kurios", meint Weber. Auch das Überlinger Geschäftsleben habe sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt, resümiert der Geschäftsmann. "Früher ging es einfach viel langsamer und auch gemütlicher zu. Heute erwarten die Kunden viel mehr und es ist insgesamt oft hektisch im Alltag", sagt Weber mit melancholischer Stimme. Wie es bald in seinen Geschäftsräumen weitergeht, darüber kann Klaus Weber noch nichts sagen. Denkbar ist ein Nachfolger, aber nun würde erst einmal Stück für Stück sein Sortiment abverkauft und dann sehe er weiter, so Klaus Weber zum Abschied.