Überlingen Ein komödiantisches Naturtalent in der Überlinger Stadtbücherei

Matthias Zimmermann ist mit Texten von Joachim Meyerhoff zu Gast – und hätte den Laden locker ein zweites Mal voll bekommen.

Überlingen – Die Liebe zur Sprache und zum theatralischen Ausdruck ist bei Matthias Zimmermann (28) tief verwurzelt. Dass dieses Talent sich prächtig entwickeln konnte, schreibt der gebürtige Überlinger, der zurzeit in München an seiner Doktorarbeit im Bereich Tiermedizin sitzt, auch den intensiven "Vorlesungen" der Eltern im frühen Kindesalter zu. Bereits zu Kindergartenzeiten hatte er Gefallen an der Komik von Loriot gefunden. Dessen blutiges Adventsgedicht, in dem die Försterin ihren Gatten zerlegt, habe er schon damals auswendig gelernt und gerne vorgetragen.

"Wahrscheinlich habe ich gar nicht alles verstanden", räumt Zimmermann ein, der mit seinem Auftritt in der Stadtbücherei mehr als hundert Zuhörer mit den autobiografischen Geschichten des Autors und Schauspieler Joachim Meyerhoff begeisterte – und damit einen Nachschlag zur letzten Büchernacht bot. Die ganze Dramatik des theatralischen Ausdrucks von Meyerhoffs Großmutter bringt Zimmermann zum Ausdruck, als er demonstriert, wie die ältere Dame eine Handvoll Tabletten in den Mund wirft, mit einem Glas Champagner nachspült und deklamiert: "Die wissen schon, wo sie hinmüssen."

Matthias Zimmermann weiß sehr wohl, dass er ein Naturtalent ist. Besonders schätzt er Gerhard Polt und Robert Gernhardt, mit deren Texten er ebenfalls schon zu hören war. Im Moment ist Matthias Zimmermann ein großer Fan des österreichischen Kabarettisten Josef Hader, dessen steirischer Tonfall es ihm angetan hat. Als Feriengäste aus Graz ihn zufällig einmal gehört hatten, stellten sie ihm das beste Zeugnis in Sachen Mundart aus: "Wir haben uns hier ganz zuhause gefühlt."

Nicht nur bei der langen Nacht der Bücher ist Zimmermann für Bibliotheksleiterin Bärbel Frei schon eine feste Bank und Garant für ein volles Haus. Beim ersten Auftritt war er gerade mal 14 Jahre alt und die Zuhörer amüsierten sich blendend. Frei freute sich, dass Zimmermann der Stadtbücherei die Treue hält. Locker hätte sie die Bücherei am Samstag zweimal füllen können.

"Viele haben mich schon gefragt, warum ich das nicht als Beruf machen will", sagt das komödiantische Sprachtalent. Doch das möchte er auf keinen Fall. "Ich bin froh, dass ich diese Auftritte freiwillig als Hobby machen kann." Denn selbst hat er mindestens ebenso viel Spaß wie sein Publikum, das ist spürbar, und er genießt die Auftritte auch als willkommene Abwechslung. Nur kurz habe er mal mit dem Gedanken gespielt, sich an einer Schauspielschule zu versuchen, erzählt Zimmermann. Möglicherweise hätte er dann ähnliche Erfahrungen gemacht wie sein aktueller Autor Joachim Meyerhoff.

Dann entschloss er sich doch zum Studium der Tiermedizin, das er von 2009 bis 2015 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München absolvierte. Sich witzige Texte zu merken, falle ihm nach wie vor leichter, als anatomische und physiologische Fachbegriffe. Das Buch, aus dem er an diesem Abend zum zweiten Mal witzige Geschichten vorträgt, scheint Matthias Zimmermann nur als Alibi in Händen zu halten, eventuell noch als Quellenangabe für seine amüsanten Begebenheiten, die er völlig auswendig vorträgt. "Meine Lieblingsgeschichten schaue ich mir vor den Auftritten noch einmal kurz an", erklärt er. Den roten Faden im Kopf, entwickelt er daraus die Pointen, die daher nicht immer exakt identisch sein müssen. Zimmermann durchlebt die jeweilige Situation regelrecht und improvisiert bei Bedarf auch mal.

Dass der junge Unterhaltungskünstler nach Abschluss seiner Doktorarbeit als Tierarzt arbeiten wird, ist für ihn noch nicht ausgemacht. "Ich weiß wirklich noch nicht, was ich anschließend machen werde", sagt er. Da fällt ihm prompt die Schreinerwerkstätte ein, die er sich im Haus der Großeltern in Heiligenberg eingerichtet hat. "Ich arbeite auch sehr gerne handwerklich", betont Matthias Zimmermann. "Vielleicht mache ich auch noch eine Ausbildung." Wenn es nach ihm ginge, dürfte es auch eine Lehre als Spengler sein, erklärt der angehende Tiermediziner.

Schließlich hat er noch andere Vorlieben. "Ich schraube sehr gerne an alten Autos rum", sagt er und hat davon schon mehrere Exemplare in Behandlung. Das müssen keineswegs Oldtimer sein. Den ersten Golf übernahm er von seinen Eltern und "rettete" diesen, wie er formuliert, vor der damals grassierenden Abwrackprämie. Dazu kaufte er sich erst mal ein eigenes Schweißgerät. Später kamen noch andere mehr oder weniger notleidenden Exemplare dazu, darunter ein altes Golf Cabrio oder ein angeschlagener Lada. Sich um Bühnenauftritte kümmern muss und will Matthias Zimmermann nicht: "Meistens kommen die Leute auf mich zu und fragen." Bei der langen Nacht der Bücher kann er nie Nein sagen – und seine vielen Fans sind froh darüber.

Zur Person

Matthias Zimmermann ist 1990 geboren, in Überlingen aufgewachsen und am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg Abitur gemacht. Er studierte anschließend Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und legte dort 2015 sein Examen ab. Derzeit arbeitet er an seiner Dissertation über den Eintrag von natürlichen Pflanzengiften in den Honig. Eine besondere Rolle spielen bei seinen Untersuchungen die Pyrrolizidinalkaloide aus dem Jakobskreuzkraut, einer giftigen einhemischen Pflanze, die sich seit zehn Jahren immer weiter ausbreitet und der Landwirtschaft Sorgen bereitet. Umfangreiche Untersuchungen dazu stellte Zimmermann in Ostholstein an, wo er als Dialektliebhaber zugleich seine Freude an der regionalen Mundart fand. (hpw)