Überlingen Ein Tag voller Emotionen für Überlingens Narrenvater Thomas Pross

Unterwegs mit Narrenvater Thomas Pross am Schmotzigen Dunschtig. Die ersten Stationen eines langen Tages in Bildern und Videoschnipseln erzählt.

Draußen ist es noch dunkel und in der Auffahrt liegt Schnee. Thomas Pross, Narrenvater von Überlingen, macht sich bereit für den wichtigsten Tag eines Narren in der schwäbisch-alemannischen Fasnet: Den Schmotzigen Donnerstag. Pross gibt uns einen Einblick in einen anstrengenden Tag voller Emotionen, vieler Termine, Stress und Narretei.



6.50 Uhr: Hellwach und putzmunter öffnet Thomas Pross die Haustür. Mit viel Schwung wirft er sich seinen Mantel über das weiße Hemd und die rote Weste. Auf die Frage, wie lang sich der Narrenvater schon auf den Schmotzigen Dunschtig freue, antwortet er: "Eigentlich schon ein ganzes Jahr!"

11 Uhr: Im Ratssaal herrscht Partystimmung. Eine Band aus Blechbläsern spielt. Feen, Dinos, Matrosen, Clowns und andere Gestalten tanzen und feiern.