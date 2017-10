Überlingen Ehemaliger Leistungssportler Thomas Wessinghage mahnt zu mehr Bewegung

Mit einem Augenzwinkern aber auch erschreckenden Fakten referiert Thomas Wessinghage im Kursaal über das Thema „Bewegung ist Leben“.

Thomas Wessinghage war einst einer der schnellsten Läufer der Welt, sein Deutscher Rekord über 1500 Metern aus dem Jahr 1980 hat bis heute Bestand. Der Inhalt seines Vortrags "Bewegung ist Leben", den Wessinghage am Dienstagabend im Kursaal auf Einladung der Volksbank Überlingen hielt, hatte jedoch wenig von der Leichtigkeit, mit der der heute 65-Jährige vor rund 40 Jahren über die Tartanbahn lief. Schließlich beschrieb der Arzt und ehemalige Europameister über 5000 Meter auf, wie sich der Gesundheitszustand der Menschen im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte stetig verschlechtert hat. Zwar steige die Lebenserwartung der Menschen stetig, aber nicht weil wir mittlerweile gesünder leben als früher, sondern "obwohl wir nicht gesünder leben".

"Der moderne Lebensstil hat Konsequenzen", sagte Wessinghage. Mit erschreckenden Zahlen zeigte er auf, wie das Durchschnittsgewicht der US-Amerikaner in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich angestiegen ist. "Und die USA lebt uns vor, wie wir leben sollen." So seien heutzutage auch schon rund 25 Prozent der Deutschen schwer übergewichtig. Und das habe Folgen: So steige die Zahl der an Diabetes Erkrankten immer weiter an, und zwar "durch alle Altersgruppen hinweg", wie Wessinghage erklärte. Der Grund – und damit kam er zum eigentlichen Thema seines Vortrags: Die Menschen bewegen sich zu wenig. Gerade einmal 700 Meter würde der Durchschnitts-Deutsche am Tag gehen.

Thomas Wessinghage, mittlerweile ärztlicher Leiter dreier Reha-Kliniken und Buchautor zum Thema Gesundheit, ließ in seinem engagierten Auftritt keinen Zweifel daran, dass körperliche Aktivität deutlich besser für die Gesundheit sei als jeder Arztbesuch: "Das wirksamste Medikament ist Bewegung." Schon ein täglicher Spaziergang von 15 bis 20 Minuten helfe, um erste Erfolge zu erzielen – und zwar nicht nur im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes. Auch für die Vorsorge gegen Krebs, Schlaganfälle, Herzinfarkte und Depressionen sei regelmäßige Bewegung von enormer Bedeutung. Das beste Einsatz-Nutzen-Verhältnis seien drei 40-minütige schnelle Wanderungen oder Joggingläufe pro Woche.

Trotz des eigentlich ernsten Themas sorgte Wessinghage immer wieder für Lacher: Etwa, als er Ruderer "Menschen mit Gottvertrauen" nannte: "Sie fahren in die eine Richtung und schauen in die andere." Oder als er die Hoffnung äußerte, dass die Verschiebung der Kontinentalplatten durch das hohe Körpergewicht der Menschen bald ein Ende habe.

Viele der rund 300 Besucher verließen nach dem engagierten Vortrag sicherlich hochmotiviert den Kursaal, sich künftig mehr zu bewegen – auch wenn ein Großteil dann doch wieder ins Auto stieg, um den Heimweg anzutreten.