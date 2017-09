Überlingen Duo Blanche tritt seit drei Jahren erfolgreich auf

Balance und Kraft stehen beim Duo Blanche im Mittelpunkt. In der Region waren die beiden zuletzt in Überlingen anlässlich der Enthüllung der Litfaßsäule zur Landesgartenschau und beim Seezauberfest in Sipplingen zu sehen.

Wo Kraft und Ausdauer aufeinandertreffen, Eleganz und Anmut im Gleichgewicht stehen, Stärke und Leichtigkeit miteinander spielen, da kann man das Duo Blanche treffen. Mit diesen Worten beschreiben sich Benedikt Overhoff und Moana Grabski, die seit rund drei Jahren erfolgreich in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz auftreten. In der Region waren die beiden zuletzt in Überlingen anlässlich der Enthüllung der Litfaßsäule zur Landesgartenschau und beim Seezauberfest in Sipplingen zu sehen.

„Wir hatten von klein auf den Wunsch und die Begeisterung, irgendwann auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern“, beschreibt Benedikt Overhoff, wie alles anfing. Beide entdeckten nacheinander, während der dritten Schulklasse, ihre Leidenschaft für Artistik. „Ich saß in einem Zirkus einmal in der ersten Reihe und sagte zu mir: Das will ich auch einmal können“, erinnert sich Moana Grabski. Unabhängig voneinander trainierten beide einige Jahre im Überlinger Kinder- und Jugendcircus Faustino, der in der Waldorfschule Überlingen angesiedelt ist. Und sie übten auf dem Rasen im Garten von Benedikt Overhoffs Mutter. Die Begeisterung für Artistik hat bis heute angehalten, durch die jahrelangen Erfahrungen, die sie als Artisten und auch als Trainer machten, entstand aus zwei Kindheitsträumen ihre Idee für das Duo Blanche.

Während Benedikt Overhoff eher der Bodenakrobatik zugeneigt ist, bevorzugt Moana Grabski Luftakrobatik mit Vertikaltuch. „Wir haben das dann zusammen gemischt, sodass wir jetzt beides machen“, sagt die 21-Jährige. Inzwischen sind es etwa 30 Auftritte, die die beiden jährlich absolvieren. „Das passt auch gut, denn wir machen das nicht hauptberuflich. Wir wollen das nicht müssen, sondern immer dürfen“, erläutert Moana Grabski. „Es ist eine Leidenschaft. Aber wir wollen nicht davon leben müssen. Deswegen können wir ganz frei daran gehen.“ Trainiert wird fast jeden Tag. Angesagt sind Fitness und Kraftaufbau im Studio, Akrobatiktraining in der Turnhalle der Waldorfschule. „Als Artist muss man darauf achten, dass man auch beweglich bleibt und nicht nur muskelbepackt ist, man auch die Eleganz und die Bewegung behält“, sagt der 24-Jährige. „Das Dehnen ist also auch noch ein ganz wichtiger Part des Trainings.“

Während sie eher für das Training zuständig ist, liegt seine Kompetenz im Bereich des Marketing. „Wir haben das schön aufgeteilt und ergänzen uns optimal“, sagt sie. In Bezug auf ihre Tricks lassen sich die beiden gerne vom Internet inspirieren. Einzelne Vorbilder gibt es nicht, sie holen sich ihre Anregungen von Artisten und Künstlern aus der ganzen Welt. „Daraus entstehen dann wieder Sachen, die wir selbst kreieren“, sagt Benedikt Overhoff. Bei ihren Auftritten geht es in erster Linie um Balance und Gleichgewicht, um Kraft und Ausdauer. Moana Grabski: „Wir versuchen, sehr viel Gefühl hinein zu bringen.

“ Da sie beide die gleiche Körpergröße haben, sind Kunststücke wie das Werfen der Partnerin in die Luft ausgeschlossen. Natürlich entwickeln sich die beiden regelmäßig weiter. „Es gibt Sachen, die wir jetzt machen, an die ich früher nie geglaubt hätte, dass das irgendwann mal funktioniert“, sagt sie. Eine neue Show wird entwickelt, während die andere noch aufgeführt wird. Aber auch neu Einstudiertes wird mit der Zeit wieder verändert. „Die Abläufe werden mit der Zeit alle optimiert. Man will ja auch besser werden“, betont Benedikt Overhoff.

Ihre Show dauert nicht lange, nur etwa fünf Minuten. „Mehr ist auch gar nicht drin, weil es von der Kraft her gar nicht möglich ist“, erläutert er. Ein bisschen ausdehnen wollen sie ihre Auftritte künftig dennoch. „Wir wollen beispielsweise irgendwelche Tanzbewegungen mit einbringen, die nicht so anstrengend sind,“, beschreibt die 21-Jährige ihr Vorhaben. Unnötig in die Länge gezogen werden soll dies aber nicht. Benedikt Overhoff: „Denn dann wird’s zu langweilig. Der Spannungsbogen muss erhalten bleiben.“

Dass die beiden auch privat ein Paar sind, sehen sie als Vorteil. „Die Beziehung, die wir haben, können wir auch auf der Bühne zeigen. Unsere Emotionen, die wir privat hegen, können wir so darstellen, dass es auch bei unserem Publikum besser ankommt“, erläutert er. "Wir brauchen unsere Gefühle eben nicht zu spielen", fügt seine Partnerin lachend hinzu. Und ihr Ziel? „Natürlich Circus du Soleil“, sagen sie augenzwinkernd in Bezug auf das weltbekannte kanadische Unternehmen. Nein, ihre Auftritte sollen auch in Zukunft ein Hobby bleiben.

„Natürlich wäre es schön, auf größeren Bühnen mit bekannten Namen zu stehen. Aber das ist kein Muss. Unser Ziel ist, weiter besser zu werden.“ Moana Grabski ergänzt: „Und unsere Freude an unseren Auftritten wollen wir unserem Publikum schenken.“ Das darf sich künftig wieder auf etwas Neues freuen, wie sie verraten: „Unser naheliegendes Ziel ist eine Luftakrobatik zu zweit.“

Das Duo Blanche

Benedikt Overhoff (24), Veranstaltungskaufmann im Eventbereich, hat sich viele Jahre lang verschiedene Disziplinen im Circus Faustino erarbeitet. Spezialisiert hat er sich auf Akrobatik. Zudem war er einige Jahre Trainer in verschiedenen Disziplinen. Moana Grabski trainiert seit neun Jahren Boden- und Luftakrobatik am Vertikaltuch. Mittlerweile hat sie verschiedene Trainerlizenzen und absolviert zurzeit eine Ausbildung als Sport- und Gesundheitstrainerin. Im Fitnessstudio Immenstaad ist sie als Clubleiterin tätig und gibt dort verschiedene Kurse. Nebenher trainiert die 21-Jährige Jugendliche im Circus Faustino. Seit Sommer 2014 ist das Paar in Deutschland – hier insbesondere in Bayern -, Österreich und der Schweiz mit der Show erfolgreich unterwegs. (hk)